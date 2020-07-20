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Crime

IN COURT: 60 people appearing in criminal court today

Jenna Thompson
by
20th Jul 2020 7:30 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton criminal court today, July 20.

 

  •  AARON OSCAR GLASER
  •  Aaron WILLIAMS
  •  ADAM BELKO
  •  ADRIAN JOHN CLARK
  •  ALMA LOUISE LEWIS
  •  AMMIE ELIZABETH MILLARD
  •  ANN KAMOTO
  •  BEN HEATH BURSLE
  •  BRENDAN JAMES KNIGHT
  •  BRETT MICHAEL BURRIDGE
  •  CAROLA SUE JUDY GRAHAM
  •  CHERYLEE WEBSTER
  •  CHRISTIAN GARY ROBERTS
  •  CHRISTOPHER MCCONNACHE
  •  DEAN STEVEN LEAR
  •  DEBORAH ANNE BARLOW
  •  ERNEST EDWARD DAVIS
  •  ETHAN MEYER-CREIGHTON
  •  GAVIN OXENBRIDGE
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  GERARD PETER RESIDE
  •  GRAEME PAUL EVANS
  •  GRAEME RONALD FALLON
  •  JACK HOLTON-PALMER
  •  JACOB THOMAS MUNRO
  •  JAKE ROBERT PETERSON
  •  JAMES BULLOCK
  •  JANA WETERE SCHULZ
  •  JASON PFEIFFER
  •  JESSICA ROSE DRYSDALE
  •  KATE HANNA
  •  LEANNE CATHERINE EVERSON
  •  LUKE ANGUS JOHN BUTLER
  •  LUKE NOEL REIMER
  •  MARTIN BERNARD COLLINS
  •  MAX MICHAEL USHER
  •  MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
  •  NATASHA LEE LAM
  •  NATHAN CHARLES HOSKINS
  •  NICK LAURIE
  •  NICOLE SARAH ADAMS
  •  PATRICIA DOREEN HOLM
  •  PATRICK JAMES IRVIN
  •  PHILLIP NORTON JONES
  •  RAYMOND NEWELL
  •  REBECCA LEE WOODS
  •  RICHARD ROBERT RAMSAY
  •  SARAH FINUCANE
  •  SARAH JOHNSTON
  •  SHANE CHRISTOPHER PHILLIPS
  •  SOZOS JOHN SENTAS
  •  TULSI ARIELLE BELLE WALKER
  •  VICKY EILEEN LOGAN
  •  VICKY LOGAN
  •  VICTOR TYRONE FUNNEL
  •  William Finlay Maher
  •  ZACHARY BURKE
  •  ZACHARY CHARLES OXENBRIDGE
  • Hayden Robert Lukas COWLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Sharon Patricia KER Transport for NSW (Licence Appeal)
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

 

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