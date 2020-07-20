IN COURT: 60 people appearing in criminal court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton criminal court today, July 20.
- AARON OSCAR GLASER
- Aaron WILLIAMS
- ADAM BELKO
- ADRIAN JOHN CLARK
- ALMA LOUISE LEWIS
- AMMIE ELIZABETH MILLARD
- ANN KAMOTO
- BEN HEATH BURSLE
- BRENDAN JAMES KNIGHT
- BRETT MICHAEL BURRIDGE
- CAROLA SUE JUDY GRAHAM
- CHERYLEE WEBSTER
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- CHRISTOPHER MCCONNACHE
- DEAN STEVEN LEAR
- DEBORAH ANNE BARLOW
- ERNEST EDWARD DAVIS
- ETHAN MEYER-CREIGHTON
- GAVIN OXENBRIDGE
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GERARD PETER RESIDE
- GRAEME PAUL EVANS
- GRAEME RONALD FALLON
- JACK HOLTON-PALMER
- JACOB THOMAS MUNRO
- JAKE ROBERT PETERSON
- JAMES BULLOCK
- JANA WETERE SCHULZ
- JASON PFEIFFER
- JESSICA ROSE DRYSDALE
- KATE HANNA
- LEANNE CATHERINE EVERSON
- LUKE ANGUS JOHN BUTLER
- LUKE NOEL REIMER
- MARTIN BERNARD COLLINS
- MAX MICHAEL USHER
- MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
- NATASHA LEE LAM
- NATHAN CHARLES HOSKINS
- NICK LAURIE
- NICOLE SARAH ADAMS
- PATRICIA DOREEN HOLM
- PATRICK JAMES IRVIN
- PHILLIP NORTON JONES
- RAYMOND NEWELL
- REBECCA LEE WOODS
- RICHARD ROBERT RAMSAY
- SARAH FINUCANE
- SARAH JOHNSTON
- SHANE CHRISTOPHER PHILLIPS
- SOZOS JOHN SENTAS
- TULSI ARIELLE BELLE WALKER
- VICKY EILEEN LOGAN
- VICKY LOGAN
- VICTOR TYRONE FUNNEL
- William Finlay Maher
- ZACHARY BURKE
- ZACHARY CHARLES OXENBRIDGE
- Hayden Robert Lukas COWLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Sharon Patricia KER Transport for NSW (Licence Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.