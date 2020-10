IN COURT: 60 people to face court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

AARON CARRICK

ALEX ASKHARYA

Alexander Leslie Montgomery

AMANDA ROSE WELLINGTON

BEN MATTHEW JACKSON

BENJAMIN MICHAEL MCCLYMONT

BRENADAN JOSHUA LAVIS

BRENDAN LAVIS

BRENDAN RAINBOW

BYRON STANLEY NOLAN

CARLOS ALAIASA

CLAY HEALEY

CODY FRANCIS LAURIE

CODY JAMES JACKSON

CRAIG ROSS MCDONALD

DANIEL POLLEY

DARRYL GEOFFREY PERKINS

DENIS JAMES HOLLIS

DOUGLAS EDWARD HOSKINS

DYLAN MICHAEL STONE

EMMA JEWEL NOLLAND

ETHAN MUNRO

GARY JACK MCGRADY

GEOFFREY LEONARD KNIGHT

GRAEME PAUL EVANS

GREGORY SCOTT FOLEY

JASON CHARLES STEPHAN

JAYDEN DAVIS

JAYSON WOOD

JEREMY HOCKEY

JESSICA HONEY FALLON

JOHN DEAN KAY

JOSHUA MICHAEL LEE

LACHLAN STREET

LUKE BENJAMIN HANNA

LUKE DESMOND SHORROCK

MATTHEW BRUCE STEWART

MICHAEL ARTHUR CONNOR

MICHEAL SULLIVAN

Nicholas PHILLIPS

PAMELA WENDY CUTMORE

PATRICK CONNELLY

PAUL JAMES DESSAIX

Phillip Maxwell Mawhinney

RITA WILLIAMS

ROCKY FREDERICK WALKER

RUDOLF VALENTINO ZAFFINO

SAMUEL BLAIR

SCOTT RAYMOND HAWORTH

SHAUN W CARDWELL

STEPHEN JOHN DARCY

STEVEN ANTHONY MCGREGOR

TIMOTHY JOHN GIBBS

TRACEY PONT

TRAVIS JOHN MARKER

TYRONE JOHN CARNEY

WAYNE ALEXANDER BECKETT

ZAC DUROUX

Nicholas August Redhouse v Transport for NSW (Licence Appeal)

NSW Police v Nathan Craig Jones

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.