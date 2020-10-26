IN COURT: 60 people to face court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:
- AARON CARRICK
- ALEX ASKHARYA
- Alexander Leslie Montgomery
- AMANDA ROSE WELLINGTON
- BEN MATTHEW JACKSON
- BENJAMIN MICHAEL MCCLYMONT
- BRENADAN JOSHUA LAVIS
- BRENDAN LAVIS
- BRENDAN RAINBOW
- BYRON STANLEY NOLAN
- CARLOS ALAIASA
- CLAY HEALEY
- CODY FRANCIS LAURIE
- CODY JAMES JACKSON
- CRAIG ROSS MCDONALD
- DANIEL POLLEY
- DARRYL GEOFFREY PERKINS
- DENIS JAMES HOLLIS
- DOUGLAS EDWARD HOSKINS
- DYLAN MICHAEL STONE
- EMMA JEWEL NOLLAND
- ETHAN MUNRO
- GARY JACK MCGRADY
- GEOFFREY LEONARD KNIGHT
- GRAEME PAUL EVANS
- GREGORY SCOTT FOLEY
- JASON CHARLES STEPHAN
- JAYDEN DAVIS
- JAYSON WOOD
- JEREMY HOCKEY
- JESSICA HONEY FALLON
- JOHN DEAN KAY
- JOSHUA MICHAEL LEE
- LACHLAN STREET
- LUKE BENJAMIN HANNA
- LUKE DESMOND SHORROCK
- MATTHEW BRUCE STEWART
- MICHAEL ARTHUR CONNOR
- MICHEAL SULLIVAN
- Nicholas PHILLIPS
- PAMELA WENDY CUTMORE
- PATRICK CONNELLY
- PAUL JAMES DESSAIX
- Phillip Maxwell Mawhinney
- RITA WILLIAMS
- ROCKY FREDERICK WALKER
- RUDOLF VALENTINO ZAFFINO
- SAMUEL BLAIR
- SCOTT RAYMOND HAWORTH
- SHAUN W CARDWELL
- STEPHEN JOHN DARCY
- STEVEN ANTHONY MCGREGOR
- TIMOTHY JOHN GIBBS
- TRACEY PONT
- TRAVIS JOHN MARKER
- TYRONE JOHN CARNEY
- WAYNE ALEXANDER BECKETT
- ZAC DUROUX
- Nicholas August Redhouse v Transport for NSW (Licence Appeal)
- NSW Police v Nathan Craig Jones
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.