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Crime

IN COURT: 60 people to face court today

Jenna Thompson
by
26th Oct 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

Clarence Crime Signup
  •  AARON CARRICK
  •  ALEX ASKHARYA
  •  Alexander Leslie Montgomery
  •  AMANDA ROSE WELLINGTON
  •  BEN MATTHEW JACKSON
  •  BENJAMIN MICHAEL MCCLYMONT
  •  BRENADAN JOSHUA LAVIS
  •  BRENDAN LAVIS
  •  BRENDAN RAINBOW
  •  BYRON STANLEY NOLAN
  •  CARLOS ALAIASA
  •  CLAY HEALEY
  •  CODY FRANCIS LAURIE
  •  CODY JAMES JACKSON
  •  CRAIG ROSS MCDONALD
  •  DANIEL POLLEY
  •  DARRYL GEOFFREY PERKINS
  •  DENIS JAMES HOLLIS
  •  DOUGLAS EDWARD HOSKINS
  •  DYLAN MICHAEL STONE
  •  EMMA JEWEL NOLLAND
  •  ETHAN MUNRO
  •  GARY JACK MCGRADY
  •  GEOFFREY LEONARD KNIGHT
  •  GRAEME PAUL EVANS
  •  GREGORY SCOTT FOLEY
  •  JASON CHARLES STEPHAN
  •  JAYDEN DAVIS
  •  JAYSON WOOD
  •  JEREMY HOCKEY
  •  JESSICA HONEY FALLON
  •  JOHN DEAN KAY
  •  JOSHUA MICHAEL LEE
  •  LACHLAN STREET
  •  LUKE BENJAMIN HANNA
  •  LUKE DESMOND SHORROCK
  •  MATTHEW BRUCE STEWART
  •  MICHAEL ARTHUR CONNOR
  •  MICHEAL SULLIVAN
  •  Nicholas PHILLIPS
  •  PAMELA WENDY CUTMORE
  •  PATRICK CONNELLY
  •  PAUL JAMES DESSAIX
  •  Phillip Maxwell Mawhinney
  •  RITA WILLIAMS
  •  ROCKY FREDERICK WALKER
  •  RUDOLF VALENTINO ZAFFINO
  •  SAMUEL BLAIR
  •  SCOTT RAYMOND HAWORTH
  •  SHAUN W CARDWELL
  •  STEPHEN JOHN DARCY
  •  STEVEN ANTHONY MCGREGOR
  •  TIMOTHY JOHN GIBBS
  •  TRACEY PONT
  •  TRAVIS JOHN MARKER
  •  TYRONE JOHN CARNEY
  •  WAYNE ALEXANDER BECKETT
  •  ZAC DUROUX
  • Nicholas August Redhouse v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • NSW Police v Nathan Craig Jones

 

Information sourced from the publicly accessible documents. 

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.  

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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