IN COURT: 61 people facing Grafton criminal court
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:
- ADAM LEIGH FREDERICKSON
- ANDREW JAMES ELKS
- ANN KAMOTO
- ANTHONY STEPHEN SKINNER
- ASHLEY KEVIN SCOTT
- BEN MATTHEW JACKSON
- BENJAMIN JOHN JOLIFFE
- BENJAMIN STEVEN COULSTOCK
- BILLY PAUL MADDEN
- BRAIDEN ISAAC WARD
- BRIAN LESLIE FLENTJAR
- CARLOS ALAIASA
- CHRISTOPHER ROBERT JACKSON
- DARBY CONNOR
- DARREN LLOYD THOMPSON
- DAVID SCOTT BRODIE
- DENNIS KEVIN HAYTON
- DWAYNE WINKLER
- EBONY ROSS
- EDDIE RICHARD EXTON
- GARNET WILLIAMS
- GLENN ALLEN MACKENZIE
- GREGORY THOMAS CLEMENTS
- JACK HOLTON-PALMER
- JAKE MILLS
- JAMES GRAHAM DAWSON
- JAY KENNEDY
- JEREMY BARRY TURNER
- JESSICA ROSE DRYSDALE
- JORDAN MUDDLE
- JOSHUA EVAN POWELL
- KARL JORG SCHERBARTH
- KATE NICOLE POWER-GEARY
- KRISTINA LOUISE COTTEN
- KYLE ADAM TOMLINSON
- LACHLAN STREET
- LOINEL BRUCE GRIFFITHS
- MARK ALFRED WATERS
- MATLOCK PHAIR
- MICHEAL SULLIVAN
- NICK LAURIE
- ORAL MONAGHAN
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- PAUL ALOYSIUS MAYBUS
- RICHARD EDDIE EXTON
- SAMUEL BLAIR
- SAMUEL HOLLINGWORTH
- SHANE BAMBLETT
- SHANE SKINNER
- SHANE VERMEULEN
- SHANE VICTOR BAMBLETT
- SIMON FRANCIS STANAWAY
- SUZANNE MARIE CONFOY
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- TROY MICHAEL MCILVEEN
- VANESSA ARCHER
- ZAC DUROUX
- ZAKIIH WALKER
- Christopher Gary Petersen v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Jai Michael Jones v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Lachlan James Townley v Transport for NSW (Licence Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.