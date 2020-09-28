Menu
premium_icon Subscribe Digital Edition
Login
Crime

IN COURT: 61 people facing Grafton criminal court

Jenna Thompson
by
28th Sep 2020 12:00 AM
Premium Content Subscriber only

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

  •  ADAM LEIGH FREDERICKSON
  •  ANDREW JAMES ELKS
  •  ANN KAMOTO
  •  ANTHONY STEPHEN SKINNER
  •  ASHLEY KEVIN SCOTT
  •  BEN MATTHEW JACKSON
  •  BENJAMIN JOHN JOLIFFE
  •  BENJAMIN STEVEN COULSTOCK
  •  BILLY PAUL MADDEN
  •  BRAIDEN ISAAC WARD
  •  BRIAN LESLIE FLENTJAR
  •  CARLOS ALAIASA
  •  CHRISTOPHER ROBERT JACKSON
  •  DARBY CONNOR
  •  DARREN LLOYD THOMPSON
  •  DAVID SCOTT BRODIE
  •  DENNIS KEVIN HAYTON
  •  DWAYNE WINKLER
  •  EBONY ROSS
  •  EDDIE RICHARD EXTON
  •  GARNET WILLIAMS
  •  GLENN ALLEN MACKENZIE
  •  GREGORY THOMAS CLEMENTS
  •  JACK HOLTON-PALMER
  •  JAKE MILLS
  •  JAMES GRAHAM DAWSON
  •  JAY KENNEDY
  •  JEREMY BARRY TURNER
  •  JESSICA ROSE DRYSDALE
  •  JORDAN MUDDLE
  •  JOSHUA EVAN POWELL
  •  KARL JORG SCHERBARTH
  •  KATE NICOLE POWER-GEARY
  •  KRISTINA LOUISE COTTEN
  •  KYLE ADAM TOMLINSON
  •  LACHLAN STREET
  •  LOINEL BRUCE GRIFFITHS
  •  MARK ALFRED WATERS
  •  MATLOCK PHAIR
  •  MICHEAL SULLIVAN
  •  NICK LAURIE
  •  ORAL MONAGHAN
  •  OWEN JAMES GRIFFITHS
  •  PAUL ALOYSIUS MAYBUS
  •  RICHARD EDDIE EXTON
  •  SAMUEL BLAIR
  •  SAMUEL HOLLINGWORTH
  •  SHANE BAMBLETT
  •  SHANE SKINNER
  •  SHANE VERMEULEN
  •  SHANE VICTOR BAMBLETT
  •  SIMON FRANCIS STANAWAY
  •  SUZANNE MARIE CONFOY
  •  TARMIKA RAYKEL WOODS
  •  TROY MICHAEL MCILVEEN
  •  VANESSA ARCHER
  •  ZAC DUROUX
  •  ZAKIIH WALKER
  • Christopher Gary Petersen v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Jai Michael Jones v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Lachlan James Townley v Transport for NSW (Licence Appeal)
 
Clarence Crime Signup
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

   
clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

Just In

    Just In

      Top Stories

        BURNS, BIKES, BROWN SNAKES: Busy week for chopper

        Premium Content BURNS, BIKES, BROWN SNAKES: Busy week for chopper

        News Chopper transports patients between four different hospitals across and interstate in a busy week

        BORDER BATTLE: Taking the fight to Qld Premier

        Premium Content BORDER BATTLE: Taking the fight to Qld Premier

        Politics Member for Clarence writes second letter over border battle, and urges Clarence...

        How police found 54kg of cannabis in car boot

        Premium Content How police found 54kg of cannabis in car boot

        Crime ONE of the men charged over the offence has pleaded guilty.

        Dog bashed and woman choked in violent public assault

        Premium Content Dog bashed and woman choked in violent public assault

        Crime The incident took place outside a fast food restaurant in Coffs Harbour last...