IN COURT: 62 people to face Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:
- AARON SUTHERLAND
- ALEXANDER JOHN PANCIK
- AMANDA JANE HEARD
- ANTHONY STEPHEN SKINNER
- BCL CONTRACTORS PTY LTD
- BRENDAN JOSHUA LAVIS
- BRENDAN RAINBOW
- BRIAN EARL MORGAN
- CASSANDRA GAE WILLIAMS
- CASSANDRA SKINNER
- CODY FRANCIS LAURIE
- COLIN LAURIE
- DARREN LLOYD THOMPSON
- DAVID SCOTT BRODIE
- DEAN CAMERON ANSELL
- DOUGLAS EDWARD HOSKINS
- DOUGLAS WILLIAM CARNEY
- ELANOER JANE RAYNAUD
- EMMA JEWEL NOLLAND
- EMMA LOUISE LANE
- ETHAN MUNRO
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GREGORY SCOTT FOLEY
- HARRISON WRIGHT SWIFT
- HAYDEN LARKIN
- ISABELLA LEE CREIGHTON-CASSIDY v Transport for NSW (Licence Appeal)
- JACK HOLTON-PALMER
- JAY LEE RYAN
- JAYDEN DAVIS
- JOSHUA EVAN POWELL
- KANE CONNOR
- KANE GOLDTHORPE
- KARL JORG SCHERBARTH
- LACHLAN JAMES TOWNLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
- LACHLAN STREET
- LEAH MAY KELLERMAN-DAVIES v Transport for NSW (Licence Appeal)
- LUKE BENJAMIN HANNA
- LUKE DESMOND SHORROCK
- LUKE THOMAS SCHEMBRI
- MARTIN BERNARD COLLINS
- MAY WILLIAMS v Transport for NSW
- MICHAEL v Transport for NSW (Licence Appeal)
- NICHOLAS PHILLIPS
- NICOLE TURNBULL
- PAIGE CORRIGAN v Transport for NSW
- PATRICK CONNELLY
- RAY KENNETH BROOKS
- REBEKAH JOYCE BLAIR
- ROBERT JOHN MCDONALD
- SAMUEL HOLLINGWORTH
- SAMUEL NOLAN
- SCOTT RAYMOND HAWORTH
- SCOTT WILLIAM TAYLOR
- SHANE SKINNER
- STEPHEN JOHN JOHNSTONE
- STEPHEN WALKER
- THOMAS JAMES PAGE
- TREVOR ALAN JOHNSON
- TREVOR PHILLIP BINGE
- TYLER JAMES COOKE
- TYLER ROBERTSON v Transport for NSW
- TYRONE JOHN CARNEY
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.