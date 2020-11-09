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IN COURT: 62 people to face Grafton court today

Bill North
by
9th Nov 2020 7:08 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

  • AARON SUTHERLAND
  • ALEXANDER JOHN PANCIK
  • AMANDA JANE HEARD
  • ANTHONY STEPHEN SKINNER
  • BCL CONTRACTORS PTY LTD
  • BRENDAN JOSHUA LAVIS
  • BRENDAN RAINBOW
  • BRIAN EARL MORGAN
  • CASSANDRA GAE WILLIAMS
  • CASSANDRA SKINNER
  • CODY FRANCIS LAURIE
  • COLIN LAURIE
  • DARREN LLOYD THOMPSON
  • DAVID SCOTT BRODIE
  • DEAN CAMERON ANSELL
  • DOUGLAS EDWARD HOSKINS
  • DOUGLAS WILLIAM CARNEY
  • ELANOER JANE RAYNAUD
  • EMMA JEWEL NOLLAND
  • EMMA LOUISE LANE
  • ETHAN MUNRO
  • GEORGE EDWARD LOUSICK
  • GREGORY SCOTT FOLEY
  • HARRISON WRIGHT SWIFT
  • HAYDEN LARKIN
  • ISABELLA LEE CREIGHTON-CASSIDY v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • JACK HOLTON-PALMER
  • JAY LEE RYAN
  • JAYDEN DAVIS
  • JOSHUA EVAN POWELL
  • KANE CONNOR
  • KANE GOLDTHORPE
  • KARL JORG SCHERBARTH
  • LACHLAN JAMES TOWNLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • LACHLAN STREET
  • LEAH MAY  KELLERMAN-DAVIES v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • LUKE BENJAMIN HANNA
  • LUKE DESMOND SHORROCK
  • LUKE THOMAS SCHEMBRI
  • MARTIN BERNARD COLLINS
  • MAY WILLIAMS v Transport for NSW
  • MICHAEL v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • NICHOLAS PHILLIPS
  • NICOLE TURNBULL
  • PAIGE CORRIGAN v Transport for NSW
  • PATRICK CONNELLY
  • RAY KENNETH BROOKS
  • REBEKAH JOYCE BLAIR
  • ROBERT JOHN MCDONALD
  • SAMUEL HOLLINGWORTH
  • SAMUEL NOLAN
  • SCOTT RAYMOND HAWORTH
  • SCOTT WILLIAM TAYLOR
  • SHANE SKINNER
  • STEPHEN JOHN JOHNSTONE
  • STEPHEN WALKER
  • THOMAS JAMES PAGE
  • TREVOR ALAN JOHNSON
  • TREVOR PHILLIP BINGE
  • TYLER JAMES COOKE
  • TYLER ROBERTSON v Transport for NSW
  • TYRONE JOHN CARNEY

Information sourced from the publicly accessible documents. 

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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