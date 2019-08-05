IN COURT: 62 people facing Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 5.
- WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
- MATHEW JAMES WEST
- TANYA LYNN
- SAM LANDERS
- NOELLE WILLS
- HARLEY THOMAS SULLIVAN
- JOSE LUIS MARTINEZ
- SHAUNE RODNEY KING
- JOEL ANDREW GALE
- SCOTT LEONARD PEARCE
- BODEE MICHAEL CARUANA
- DALE BEVEGE
- DANIELLE CECILY NARELLE MORRIS
- RAYMOND CHARLES GORDON
- RYAN JOHN MACKENZIE
- BONNIE JEAN HANCOCK
- JOSEPH BOWLING v ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
- DARBY CONNOR v ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
- TERESA MICHELLE RYAN
- SIMONE LEE GENTLE
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- BENJAMIN JOHN LANSDOWNE
- GEORGE KOUTLIS
- CLIVE CUTMORE
- DAVID WAYNE PEARSON
- JUSTIN MCLEAN
- JOSHUA TAJBER
- LINDSAY JAMES DALEY
- DEAN PETER ELKS
- STACEY CUTMORE
- RUDOLF VALENTINO ZAFFINO
- DEAN NEVILLE ELLIS
- LIAM GORDON
- RACHELLE LEE BOWLES
- DAVID MALCOLM KEENE
- BRODIE DOYLE
- MICHAEL ALEXANDER LOOKER
- MATTHEW DAVID SOMERVILLE
- DEBBIE LINDA CARNEY
- AYDEN NOLTE
- CASEY WILLIAMS
- ROBERT ANTHONY HELDT
- ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
- DYLAN SLOANE
- RYLEE WAYNE WILSON
- MATTHEW BEST V ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
- JAMES RICHARD WRIGHT
- ROSS BARRY TERRY
- ANNETTE RUTH BROTHERSON
- GRAEME SCHUMACHER
- RONALD WILLIAM STONE
- SARAH JANE LINDSAY
- NICOLE ADAMS
- CLAIRE GIBSON
- RICKY ANTHONY FLANDERS
- JOSHUA THOMAS WILCOCK
- RODNEY JAMES MASEN
- CLAY ROBERT HEALEY
- MARIAH WALKER
- RAYLENE VERA STEEL
- DALE NOEL BEVEGE
- MARIO JOSEPH CRUZE
Information sourced from the publicly accessible documents.