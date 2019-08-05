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Here's everyone who is appearing in Grafton court today, August 2
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Crime

IN COURT: 62 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
5th Aug 2019 7:20 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 5.

  • WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
  • MATHEW JAMES WEST
  • TANYA LYNN
  • SAM LANDERS
  • NOELLE WILLS
  • HARLEY THOMAS SULLIVAN
  • JOSE LUIS MARTINEZ
  • SHAUNE RODNEY KING
  • JOEL ANDREW GALE
  • SCOTT LEONARD PEARCE
  • BODEE MICHAEL CARUANA
  • DALE BEVEGE
  • DANIELLE CECILY NARELLE MORRIS
  • RAYMOND CHARLES GORDON
  • RYAN JOHN MACKENZIE
  • BONNIE JEAN HANCOCK
  • JOSEPH BOWLING v ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
  • DARBY CONNOR v ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
  • TERESA MICHELLE RYAN
  • SIMONE LEE GENTLE
  • CHRISTIAN GARY ROBERTS
  • BENJAMIN JOHN LANSDOWNE
  • GEORGE KOUTLIS
  • CLIVE CUTMORE
  • DAVID WAYNE PEARSON
  • JUSTIN MCLEAN
  • JOSHUA TAJBER
  • LINDSAY JAMES DALEY
  • DEAN PETER ELKS
  • STACEY CUTMORE
  • RUDOLF VALENTINO ZAFFINO
  • DEAN NEVILLE ELLIS
  • LIAM GORDON
  • RACHELLE LEE BOWLES
  • DAVID MALCOLM KEENE
  • BRODIE DOYLE
  • MICHAEL ALEXANDER LOOKER
  • MATTHEW DAVID SOMERVILLE
  • DEBBIE LINDA CARNEY
  • AYDEN NOLTE
  • CASEY WILLIAMS
  • ROBERT ANTHONY HELDT
  • ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  • DYLAN SLOANE
  • RYLEE WAYNE WILSON
  • MATTHEW BEST V ROADS & MARITIME SERVICES (Appeal)
  • JAMES RICHARD WRIGHT
  • ROSS BARRY TERRY
  • ANNETTE RUTH BROTHERSON
  • GRAEME SCHUMACHER
  • RONALD WILLIAM STONE
  • SARAH JANE LINDSAY
  • NICOLE ADAMS
  • CLAIRE GIBSON
  • RICKY ANTHONY FLANDERS
  • JOSHUA THOMAS WILCOCK
  • RODNEY JAMES MASEN
  • CLAY ROBERT HEALEY
  • MARIAH WALKER
  • RAYLENE VERA STEEL
  • DALE NOEL BEVEGE
  • MARIO JOSEPH CRUZE

Information sourced from the publicly accessible documents.

clarence crime court grafton court
Grafton Daily Examiner

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