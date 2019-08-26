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IN COURT: 62 people facing Grafton court today

Adam Hourigan
by
26th Aug 2019 6:52 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 26. 

SASO POPOVSKI
JOSE LUIS MARTINEZ
MAVIS SARAH JOAN MANN
MATTHEW LEIGH BARRY WHITNEY
JAMIE WAYNE CROSS
BRENDAN APPO
MAVIS SARAH JOAN MANN
SHANE ANTHONY CONNELLY
JONATHON ANTHONY STEWART
LUKE STEVEN MCLACHLAN
Hayden Leith Bruce Towns v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
ANTHONY JOHN MIRISCH
JASON RODNEY SCANES
MATTHEW LEIGH BARRY WHITNEY
TONI LEE CARTER
JOSE LUIS MARTINEZ
BIANCA MUNDINE
MICHAEL EDWARD CLIVE CRAMB
SHANE ANTHONY CONNELLY
JACOB RYAN O'HARA
JASON CHARLES STEPHAN
JAMES JOSEPH LAFFERTY
TRACEY ANNE SMIDT
CASSANDRA GAE WILLIAMS
LUCAS KANE GILKISON
BENJAMIN RYDER
NATHAN WHAN
STEVEN JOHN KURZ
JAMAYA RAWSON
JACINTA LAURIE
MAVIS SARAH JOAN MANN
HARRISON SNOW
SEAN TRISTAN TILYARD
TOMBO DREW
OMAR BADRA
CRAIG SEBASTIAN JOHNSON
OMAR BADRA
DEAN CHARLES RUTHERFORD
LUKE STEVEN MCLACHLAN
MATTHEW LEIGH BARRY WHITNEY
Dannielle Boland v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
BLAKE MITCHELL
EMILY SMIDT
SAMUAL NEVELL MATHEWS
BRADLEY HILTON FRANKS
DAVID OWEN HARRIS
SHANE MAXWELL SMITH
JOSE LUIS MARTINEZ
DOUGLAS JOHN GRAHAM
MATTHEW LEIGH BARRY WHITNEY
DANIEL RAYMOND CAVE
CONAN PAUL CAVANAGH
LUKE STEVEN MCLACHLAN
JAMIE WAYNE CROSS
JACINTA LAURIE
NSW Police v Mathew Meaney
BRIAN JAMES DUNN
GUY EDWARD STRACHAN
BIANCA MUNDINE
ERNEST EDWARD DAVIS
DANIEL PETER SMART
SHANE MAXWELL SMITH

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

court court list nsw police
Grafton Daily Examiner

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