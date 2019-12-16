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IN COURT: 62 people facing Grafton court today

TIM JARRETT
by
16th Dec 2019 8:35 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, December 16.

ANTHONY JOHN BRIDGE Anthony Joseph John SPITERI (Licence Appeals) AVERIL LORETTA BATTERSON (Licence Appeals) DANE ADAM WILLIAMS DANIEL CLAYTON Dannielle Boland (Licence Appeals) HARLEY FOKES HARLEY FOKES JAKE ROBERT LUSCOMBE JAMES AUSTIN JASON STEVENS JAY PETAGNA JORDAN JOHN RELF LEANNE CATHERINE EVERSON MARK ANDREW HUGHES NATHAN PAUL TANNER NICHOLAS JOHN RYAN NICHOLAS JOHN RYAN NICOLE GILLSON PAMELA PEARL WILLIAMS ADAN JAMES GORRY APRIL LEE SINCLAIR BRENDAN DAVID RAWIRI BRIAN ROBERT BOOKER BRODIE BOORMAN DARREN EARLE CAMPBELL DOUGLAS HOSKINS DOUGLAS WILLIAM CARNEY GREG MENZIES HARLEY ALEXANDER CHARLES EDWARD FOKES HARLEY FOKES HARMONY PACEY HAYDEN COREY JACOB MITCHELL KOPETINSKY JAI MICHAEL COFFISON JASON STEVENS John David ROSE KURT FRITZ LEANNE EVERSON MARK ANDREW HUGHES NATHAN WHAN PAMELA THIRD PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM PETER JOHN CAMPBELL RICKY DAVID FLAVELL RITA WILLIAMS ROBERT LESLIE WILLIAMS ROCKY FREDERICK WALKER RONALD LAMAR SPACKMAN SHAYNE LESLIE JOHNSON STEFAN MICKELSON TARHARNI LEE PHOLI THOMAS JAMES O'REILLY THOMAS WHITTON TIMMY GASSMAN TY RYAN VIDYA SAGAR NAGARAJAN SAMANTHA HALLIDAY SCOTT FABIAN GONZALEZ SHAYNE LESLIE JOHNSON THOMAS JAMES O'REILLY THOMAS WHITTON TOMEAI SALES  

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

Grafton Daily Examiner

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