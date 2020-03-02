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Crime

IN COURT: 63 People appearing in Court today

Jenna Thompson
by
2nd Mar 2020 11:53 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 2. 

  • Grant Cornish v NSW Police
  • Jayden Thomas Green v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Pamela Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  •  ADAM ROLAND CLARK
  •  ALYCE MACEY
  •  AMANDA ROSE WELLINGTON
  •  ANTHONY JAMES VERMUELEN
  •  BEAU ROBBINS
  •  BRADLEY ERIC DICKSON
  •  CALEB JOHN EGGINS
  •  COLIN PETER LEE
  •  CRISTAL LEE MCINTYRE
  •  CW
  •  DANIEL DOMINIC O'NEILL
  •  DAVID MATTHEW IRONS
  •  DONALD EDWIN BRODIE
  •  DYLAN MCGEE
  •  EATHAN MICHAEL EDWARD OXENBRIDGE
  •  FRANK ROBERT LEE
  •  GRAEME JOHN LEE
  •  ISAAC MORGAN
  •  JAMANE EGGINS
  •  JASON DALE VITNELL
  •  JAYDEN DAVIS
  •  JEREMY JOHN MCMULLEN
  •  JESSICA MCDONALD
  •  JOSH JAWORA
  •  JUSTIN SIMON KING
  •  KARL JORG SCHERBARTH
  •  KIAN PALMER
  •  KYIEISHA EGGINS
  •  LEX BRADLEY GREEN
  •  LUKE BRIAN CULLEN
  •  MARK RICHARD CLAY
  •  MITCHELL MURRY
  •  NATASHA LEE LAM
  •  OSCAR DANE SCHATZ
  •  PATRICIA ELLEN HEWITT
  •  PAUL JAMES DESSAIX
  •  PAUL LUDWIG GAYKO
  •  PAUL MELLOR
  •  PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
  •  PETER JOHN ELLIS
  •  RAYMOND NEWELL
  •  RR
  •  RUSSELL JOHN HOBBES
  •  SAMANTHA HALLIDAY
  •  SAMUEL HOLLINGWORTH
  •  SASO POPOVSKI
  •  SCOTT WILLIAM TAYLOR
  •  SEAN TRISTAN TILYARD
  •  SHANE MAXWELL SMITH
  •  SHARNAE KING
  •  SHEYENN HELEN COOPER
  •  SONNI TEAROA PUHA
  •  STEVEN ALLAN COOPER
  •  TAMMY ANNICE WHATLEY
  •  TIMOTHY NIGEL COWLING
  •  VALERIE KENNEDY
  •  VICKY LOGAN
  •  VICTOR WILLIAM BENNETTS
  •  WILLIE GORDON
  •  WT
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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