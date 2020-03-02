IN COURT: 63 People appearing in Court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 2.
- Grant Cornish v NSW Police
- Jayden Thomas Green v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Pamela Stone v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- ADAM ROLAND CLARK
- ALYCE MACEY
- AMANDA ROSE WELLINGTON
- ANTHONY JAMES VERMUELEN
- BEAU ROBBINS
- BRADLEY ERIC DICKSON
- CALEB JOHN EGGINS
- COLIN PETER LEE
- CRISTAL LEE MCINTYRE
- CW
- DANIEL DOMINIC O'NEILL
- DAVID MATTHEW IRONS
- DONALD EDWIN BRODIE
- DYLAN MCGEE
- EATHAN MICHAEL EDWARD OXENBRIDGE
- FRANK ROBERT LEE
- GRAEME JOHN LEE
- ISAAC MORGAN
- JAMANE EGGINS
- JASON DALE VITNELL
- JAYDEN DAVIS
- JEREMY JOHN MCMULLEN
- JESSICA MCDONALD
- JOSH JAWORA
- JUSTIN SIMON KING
- KARL JORG SCHERBARTH
- KIAN PALMER
- KYIEISHA EGGINS
- LEX BRADLEY GREEN
- LUKE BRIAN CULLEN
- MARK RICHARD CLAY
- MITCHELL MURRY
- NATASHA LEE LAM
- OSCAR DANE SCHATZ
- PATRICIA ELLEN HEWITT
- PAUL JAMES DESSAIX
- PAUL LUDWIG GAYKO
- PAUL MELLOR
- PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
- PETER JOHN ELLIS
- RAYMOND NEWELL
- RR
- RUSSELL JOHN HOBBES
- SAMANTHA HALLIDAY
- SAMUEL HOLLINGWORTH
- SASO POPOVSKI
- SCOTT WILLIAM TAYLOR
- SEAN TRISTAN TILYARD
- SHANE MAXWELL SMITH
- SHARNAE KING
- SHEYENN HELEN COOPER
- SONNI TEAROA PUHA
- STEVEN ALLAN COOPER
- TAMMY ANNICE WHATLEY
- TIMOTHY NIGEL COWLING
- VALERIE KENNEDY
- VICKY LOGAN
- VICTOR WILLIAM BENNETTS
- WILLIE GORDON
- WT
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.