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IN COURT: 64 people appearing in Grafton court today

Jenna Thompson
by
14th Oct 2019 11:13 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 14.

 

  •     Bernard O'MEALLY v NSW Police
  •     Blake William NEWTON v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  •     Georgia Crapp v Roads & Maritime Services
  •     ANDREW COLIN DELLAR
  •     BENJAMIN STEVEN COULSTOCK
  •     BLAKE MITCHELL
  •     BRADEN CUTMORE
  •     BRADEN DESMOND CUTMORE
  •     BRADLEY HILTON FRANKS
  •     BRADLEY JOHN PETFORD
  •     BRADLEY SCOTT MORGAN
  •     BRENT TODD WATSON
  •     BRODIE DOYLE
  •     BRODIE JAMES DOYLE
  •     CARLTON JESS WILLIAMS
  •     CHRISTIE LEE ERRINGTON
  •     CHRISTINE HALL
  •     CLAIRE GIBSON
  •     CONAN PAUL CAVANAGH
  •     COREY CHARLES ARTHUR CHAPMAN
  •     DANIEL FARNELL
  •     DANIEL PHILLIP CARTER
  •     DANIEL POLLEY
  •     DEAN LAURENCE BUTLER
  •     DEBBIE LINDA CARNEY
  •     DEBRA ADKIN
  •     DOMINIC QUINLAN
  •     EMILY MAY MILES
  •     EMILY SMIDT
  •     GEOFFREY HOWARD WALKER
  •     GREGORY HUNTER COOMBES
  •     HARLEY ALEXANDER CHARLES EDWARD FOKES
  •     HAYDEN JAMES LARKIN
  •     JACQUES LEE SEARS
  •     JAMIE WAYNE CROSS
  •     JASON JOHN VERMEULAN-SMITH
  •     JESSIE MCCORD
  •     JOSEPH GORDON GIBSON
  •     KAREN ANN BONNEY
  •     LAUREN MAY ANN KELLY
  •     MARTIN DESMARES
  •     MATHEW CRAIG SCROGGY
  •     MICHAEL ALEXANDER LOOKER
  •     MICHAEL PAUL LAWRENCE
  •     NIGEL JAMES SANT
  •     RACHEL CHELSEA BARNETT
  •     RITA WILLIAMS
  •     ROCKY FREDERICK WALKER
  •     RONALD WILLIAM STONE
  •     SAM LANDERS
  •     SAM LYNCH
  •     SAMUEL RIC MURRAY LANDERS
  •     SANTO GOMBOSO
  •     SHANE MAXWELL SMITH
  •     SHANE SKINNER
  •     STEVEN JOHN KURZ
  •     TERRY XAVIER WILSON
  •     THEODORE JOHN SAUNDERS
  •     THOMAS WHITTON
  •     TRACEY ANNE SMIDT
  •     TROY THOMAS LAVELLE
  •     WAYNE JOHN RANDALL
  •     WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
  •     Steven John Jarzynski v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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