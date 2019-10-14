IN COURT: 64 people appearing in Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, October 14.
- Bernard O'MEALLY v NSW Police
- Blake William NEWTON v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Georgia Crapp v Roads & Maritime Services
- ANDREW COLIN DELLAR
- BENJAMIN STEVEN COULSTOCK
- BLAKE MITCHELL
- BRADEN CUTMORE
- BRADEN DESMOND CUTMORE
- BRADLEY HILTON FRANKS
- BRADLEY JOHN PETFORD
- BRADLEY SCOTT MORGAN
- BRENT TODD WATSON
- BRODIE DOYLE
- BRODIE JAMES DOYLE
- CARLTON JESS WILLIAMS
- CHRISTIE LEE ERRINGTON
- CHRISTINE HALL
- CLAIRE GIBSON
- CONAN PAUL CAVANAGH
- COREY CHARLES ARTHUR CHAPMAN
- DANIEL FARNELL
- DANIEL PHILLIP CARTER
- DANIEL POLLEY
- DEAN LAURENCE BUTLER
- DEBBIE LINDA CARNEY
- DEBRA ADKIN
- DOMINIC QUINLAN
- EMILY MAY MILES
- EMILY SMIDT
- GEOFFREY HOWARD WALKER
- GREGORY HUNTER COOMBES
- HARLEY ALEXANDER CHARLES EDWARD FOKES
- HAYDEN JAMES LARKIN
- JACQUES LEE SEARS
- JAMIE WAYNE CROSS
- JASON JOHN VERMEULAN-SMITH
- JESSIE MCCORD
- JOSEPH GORDON GIBSON
- KAREN ANN BONNEY
- LAUREN MAY ANN KELLY
- MARTIN DESMARES
- MATHEW CRAIG SCROGGY
- MICHAEL ALEXANDER LOOKER
- MICHAEL PAUL LAWRENCE
- NIGEL JAMES SANT
- RACHEL CHELSEA BARNETT
- RITA WILLIAMS
- ROCKY FREDERICK WALKER
- RONALD WILLIAM STONE
- SAM LANDERS
- SAM LYNCH
- SAMUEL RIC MURRAY LANDERS
- SANTO GOMBOSO
- SHANE MAXWELL SMITH
- SHANE SKINNER
- STEVEN JOHN KURZ
- TERRY XAVIER WILSON
- THEODORE JOHN SAUNDERS
- THOMAS WHITTON
- TRACEY ANNE SMIDT
- TROY THOMAS LAVELLE
- WAYNE JOHN RANDALL
- WITOLD JOZEF KUCZYNSKI
- Steven John Jarzynski v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.