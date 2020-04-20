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Crime

IN COURT: 64 people appearing in Grafton court today

Jenna Thompson
by
20th Apr 2020 7:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, April 20.

 
  •  ADAM REEDY
  •  AMBER GULL
  •  ANNABEL RATCLIFF
  •  ANTHONY LESLIE SKINNER
  •  BRADLEY GARRY KENNETH HOCKEY
  •  BRAIDEN ISAAC WARD
  •  BRIAN THOMAS REYNOLDS
  •  CLAY HEALEY
  •  CONNOR DANIELS
  •  CRYSTAL ANNE RYAN
  •  DANIELLE SARAH BROWN
  •  Darren GARDINER
  •  DARREN JAMES GARDINER
  •  DONALD EDWIN BRODIE
  •  DUANE RICKY ABELE
  •  JACK BRYANT
  •  JACOB THOMAS MUNRO
  •  JAMANE EGGINS
  •  JAMES JOSEPH LAFFERTY
  •  JED ROBERT SCOTT
  •  JEREMY BARRY TURNER
  •  JOEL DESMOND MCKENNA
  •  JORDAN BLAIR
  •  JORDAN JOHN RELF
  •  KATE HANNA
  •  KEVIN JOSEPH BLANCH
  •  KIAN PALMER
  •  LAURA SMITH
  •  LAURA THIRD
  •  LEX BRADLEY GREEN
  •  LEX GREEN
  •  LISA JAMIESON
  •  LLOYD HERBERT DEATH
  •  MATTHEW JAMES MATON
  •  MELISSA BRENNAN
  •  NATASHA LEE LAM
  •  NATHAN CARNEY
  •  NICK CHARLES WORLAND
  •  NICOLE GILLSON
  •  OSCAR DANE SCHATZ
  •  PATRICIA DOREEN HOLM
  •  PAUL ROBERTSON
  •  PETER COLIN ROWLESON
  •  PETER READE JACKSON
  •  PETRINA ELIZABETH BROTHERSON
  •  RENNEE LEA FOX
  •  ROSE TAYLOR
  •  SAMANTHA HALLIDAY
  •  SANDRA ANNE JUNG
  •  SARAH JOHNSTON
  •  SHANE VERMEULAN
  •  SHANE VERMEULEN
  •  STEVEN JOHN KURZ
  •  TARHARNI LEE PHOLI
  •  TARMIKA WOODS
  •  THOMAS JAMES O'REILLY
  •  THOMAS JAMES SKEEN
  •  TRAVIS JOHN MARKER
  •  TROY STANLEY TURVEY
  •  TURORI JOHN NOO RIO
  •  VICKY LOGAN
  •  William Finlay Maher
  •  WILLIE GORDON
  •  Anthony Stephen Jamie Skinne Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court

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