IN COURT: 64 people appearing in Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, April 20.
- ADAM REEDY
- AMBER GULL
- ANNABEL RATCLIFF
- ANTHONY LESLIE SKINNER
- BRADLEY GARRY KENNETH HOCKEY
- BRAIDEN ISAAC WARD
- BRIAN THOMAS REYNOLDS
- CLAY HEALEY
- CONNOR DANIELS
- CRYSTAL ANNE RYAN
- DANIELLE SARAH BROWN
- Darren GARDINER
- DARREN JAMES GARDINER
- DONALD EDWIN BRODIE
- DUANE RICKY ABELE
- JACK BRYANT
- JACOB THOMAS MUNRO
- JAMANE EGGINS
- JAMES JOSEPH LAFFERTY
- JED ROBERT SCOTT
- JEREMY BARRY TURNER
- JOEL DESMOND MCKENNA
- JORDAN BLAIR
- JORDAN JOHN RELF
- KATE HANNA
- KEVIN JOSEPH BLANCH
- KIAN PALMER
- LAURA SMITH
- LAURA THIRD
- LEX BRADLEY GREEN
- LEX GREEN
- LISA JAMIESON
- LLOYD HERBERT DEATH
- MATTHEW JAMES MATON
- MELISSA BRENNAN
- NATASHA LEE LAM
- NATHAN CARNEY
- NICK CHARLES WORLAND
- NICOLE GILLSON
- OSCAR DANE SCHATZ
- PATRICIA DOREEN HOLM
- PAUL ROBERTSON
- PETER COLIN ROWLESON
- PETER READE JACKSON
- PETRINA ELIZABETH BROTHERSON
- RENNEE LEA FOX
- ROSE TAYLOR
- SAMANTHA HALLIDAY
- SANDRA ANNE JUNG
- SARAH JOHNSTON
- SHANE VERMEULAN
- SHANE VERMEULEN
- STEVEN JOHN KURZ
- TARHARNI LEE PHOLI
- TARMIKA WOODS
- THOMAS JAMES O'REILLY
- THOMAS JAMES SKEEN
- TRAVIS JOHN MARKER
- TROY STANLEY TURVEY
- TURORI JOHN NOO RIO
- VICKY LOGAN
- William Finlay Maher
- WILLIE GORDON
- Anthony Stephen Jamie Skinne Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.