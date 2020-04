IN COURT: 64 people appearing in Grafton court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, April 20.

ADAM REEDY

AMBER GULL

ANNABEL RATCLIFF

ANTHONY LESLIE SKINNER

BRADLEY GARRY KENNETH HOCKEY

BRAIDEN ISAAC WARD

BRIAN THOMAS REYNOLDS

CLAY HEALEY

CONNOR DANIELS

CRYSTAL ANNE RYAN

DANIELLE SARAH BROWN

Darren GARDINER

DARREN JAMES GARDINER

DONALD EDWIN BRODIE

DUANE RICKY ABELE

JACK BRYANT

JACOB THOMAS MUNRO

JAMANE EGGINS

JAMES JOSEPH LAFFERTY

JED ROBERT SCOTT

JEREMY BARRY TURNER

JOEL DESMOND MCKENNA

JORDAN BLAIR

JORDAN JOHN RELF

KATE HANNA

KEVIN JOSEPH BLANCH

KIAN PALMER

LAURA SMITH

LAURA THIRD

LEX BRADLEY GREEN

LEX GREEN

LISA JAMIESON

LLOYD HERBERT DEATH

MATTHEW JAMES MATON

MELISSA BRENNAN

NATASHA LEE LAM

NATHAN CARNEY

NICK CHARLES WORLAND

NICOLE GILLSON

OSCAR DANE SCHATZ

PATRICIA DOREEN HOLM

PAUL ROBERTSON

PETER COLIN ROWLESON

PETER READE JACKSON

PETRINA ELIZABETH BROTHERSON

RENNEE LEA FOX

ROSE TAYLOR

SAMANTHA HALLIDAY

SANDRA ANNE JUNG

SARAH JOHNSTON

SHANE VERMEULAN

SHANE VERMEULEN

STEVEN JOHN KURZ

TARHARNI LEE PHOLI

TARMIKA WOODS

THOMAS JAMES O'REILLY

THOMAS JAMES SKEEN

TRAVIS JOHN MARKER

TROY STANLEY TURVEY

TURORI JOHN NOO RIO

VICKY LOGAN

William Finlay Maher

WILLIE GORDON

Anthony Stephen Jamie Skinne Roads & Maritime Services (Licence Appeals)

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.