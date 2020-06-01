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Crime

IN COURT: 64 people appearing in Grafton court today

Jenna Thompson
by
1st Jun 2020 7:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court on Monday, April 1, 2020.

  •  ADAM REEDY
  •  AMANDA ROSE WELLINGTON
  •  ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  •  ANTHONY JOHN MIRISCH
  •  BAILEY FRASER
  •  BENJAMIN HANSEN
  •  BRENDAN KNIGHT
  •  BRIAN THOMAS REYNOLDS
  •  CALEB ANTHONY WILLIAMS
  •  CHARLOTTE CROCKER
  •  CHRISTOPHER DAVID PARKER
  •  CK
  •  DANIEL MICHAEL ELLIOTT
  •  DAVID ANDREW BRIGGS
  •  DAVID OWEN HARRIS
  •  DONALD EDWIN BRODIE
  •  FRANK ROBERT LEE
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  GORDON ALLAN MARSH
  •  HEATH LOJAS CURRIE
  •  JACK BRYANT
  •  JACK GREEN
  •  JACOB DOLAR
  •  JAI RAMA WALKER
  •  JAY JAY CALTON
  •  JESSICA MCDONALD
  •  JESSY JAMES BULLIVANT
  •  JOHN FERGUSON
  •  JORDAN JOHN RELF
  •  JOSHUA DEVENPORT
  •  KAYA WALKER
  •  KENNY MORRIS
  •  KYLE DALEY
  •  KYREN MAY MOORE
  •  LAURA THIRD
  •  LAWRENCE GREEN
  •  LEX BRADLEY GREEN
  •  LEX GREEN
  •  MARK WILLIAM PASSMORE
  •  NATASHA LEE LAM
  •  NATHAN COOK
  •  NATHAN JAMES ROBINSON
  •  NICK CHARLES WORLAND
  •  PETER HOPE
  •  PETER J HEAD
  •  RENNEE LEA FOX
  •  REX JAMES
  •  RHYS EMLYN OWEN
  •  RICHARD J ATKINSON
  •  RICKY LEE SULLIVAN
  •  ROBERT JOHN KENNY
  •  RODNEY RICHARD CURRIE
  •  SAM JOSHUA RUTHERFORD
  •  SAMUEL JOSEPH HOFFMANN
  •  SARAH FINUCANE
  •  SHELLEY MAREE RICHARDS
  •  SIMON PEARCE SKERRY
  •  SONNY SYLVESTER HANCOX
  •  STEVEN JOHN KURZ
  •  TAMMY ANNICE WHATLEY
  •  THOMAS JAMES SKEEN
  •  TRAVIS JOHN MARKER
  •  WT
  • Rochelle Jean Whitton v Transport for NSW
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton courthouse
Grafton Daily Examiner

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