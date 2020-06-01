IN COURT: 64 people appearing in Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court on Monday, April 1, 2020.
- ADAM REEDY
- AMANDA ROSE WELLINGTON
- ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
- ANTHONY JOHN MIRISCH
- BAILEY FRASER
- BENJAMIN HANSEN
- BRENDAN KNIGHT
- BRIAN THOMAS REYNOLDS
- CALEB ANTHONY WILLIAMS
- CHARLOTTE CROCKER
- CHRISTOPHER DAVID PARKER
- CK
- DANIEL MICHAEL ELLIOTT
- DAVID ANDREW BRIGGS
- DAVID OWEN HARRIS
- DONALD EDWIN BRODIE
- FRANK ROBERT LEE
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GORDON ALLAN MARSH
- HEATH LOJAS CURRIE
- JACK BRYANT
- JACK GREEN
- JACOB DOLAR
- JAI RAMA WALKER
- JAY JAY CALTON
- JESSICA MCDONALD
- JESSY JAMES BULLIVANT
- JOHN FERGUSON
- JORDAN JOHN RELF
- JOSHUA DEVENPORT
- KAYA WALKER
- KENNY MORRIS
- KYLE DALEY
- KYREN MAY MOORE
- LAURA THIRD
- LAWRENCE GREEN
- LEX BRADLEY GREEN
- LEX GREEN
- MARK WILLIAM PASSMORE
- NATASHA LEE LAM
- NATHAN COOK
- NATHAN JAMES ROBINSON
- NICK CHARLES WORLAND
- PETER HOPE
- PETER J HEAD
- RENNEE LEA FOX
- REX JAMES
- RHYS EMLYN OWEN
- RICHARD J ATKINSON
- RICKY LEE SULLIVAN
- ROBERT JOHN KENNY
- RODNEY RICHARD CURRIE
- SAM JOSHUA RUTHERFORD
- SAMUEL JOSEPH HOFFMANN
- SARAH FINUCANE
- SHELLEY MAREE RICHARDS
- SIMON PEARCE SKERRY
- SONNY SYLVESTER HANCOX
- STEVEN JOHN KURZ
- TAMMY ANNICE WHATLEY
- THOMAS JAMES SKEEN
- TRAVIS JOHN MARKER
- WT
- Rochelle Jean Whitton v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.