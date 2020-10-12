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Crime

IN COURT: 64 people facing Grafton criminal court

Jarrard Potter
by
12th Oct 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

  • ADAM WAYNE BURGESS
  • R v ADAM WYBORN
  • Alexander Leslie Montgomery
  • AMMIE ELIZABETH MILLARD
  • ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  • BRIAN EARL MORGAN
  • CASSANDRA GAE WILLIAMS
  • CASSANDRA SKINNER
  • CHARLEE JAI DOUGLAS
  • CODY JAMES JACKSON
  • CODY LEE FILEWOOD
  • COLIN ANDREW STEWART
  • CONNOR JOHN MITCHELL
  • CRAIG ROBERT WANT
  • DANIEL MORLEY
  • DAVID JOY
  • DOULTON MCANALLY
  • ELAIARAJA RAMACHANDRAN
  • ELLA JUNE JONES
  • ERNEST EDWARD DAVIS
  • GEOFFREY JOSEPH MCLACHLAN
  • GURMAKH SINGH DOSANJH
  • HEAMASI MARQUISS TAUKEIAHO
  • JACK HOLTON-PALMER
  • JACOB WAYNE ROBERTS
  • JARAD JAMES MCPHERSON
  • JESSE JAMES GEORGE BELL
  • JORDAN TYRONNE LLOYDE BINGE
  • JOSHUA THOMAS PETCH DURRINGTON
  • K & S FASTWAY TRANSPORT PTY LTD
  • KELLY LEE PICKETT
  • KERRY JAMES MARLOW
  • LEON FRANK BUTTENSHAW
  • LUKE THOMAS SCHEMBRI
  • MATTHEW BRUCE STEWART
  • MATTHEW GEORGE YAGER
  • MICHAEL ALLAN LOCKMAN
  • Michael John Tubb
  • MICHELLE DIANNE MERCY
  • MICHELLE LEANNE MUNDINE
  • NEIL J THOMPSON
  • PAUL ANDREW CASTLE
  • PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
  • Phillip Maxwell Mawhinney
  • REECE LIMON
  • ROBERT JOHN BARTUSH
  • SAMUEL HOLLINGWORTH
  • SCOTT ROBERT LAWSON
  • STEPHEN JOHN JOHNSTONE
  • TEGAN LEE
  • THOMAS JAMES PAGE
  • TRAE PREDO-VENZ
  • TYRONE JOHN CARNEY
  • VICKY LOGAN
  • VINCENT MICHAEL TANNER
  • WALTER GEORGE SPINK
  • ZAC DOROUX
  • ROCLA PTY LIMITED v James David Venneri
  • Hayden Robert Lukas COWLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Jacob Stephen Harvey v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Leah May  KELLERMAN-DAVIES v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • May Williams v Transport for NSW
  • NSW Police v Nathan Craig Jones
  • Paige Corrigan v Transport for NSW
Clarence Crime Signup

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court grafton local court
Grafton Daily Examiner

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