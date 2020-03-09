IN COURT: 65 People appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 9.
- ALEXANDER JOHN PANCIK
- AMANDA ROSE WELLINGTON
- AMBER GULL
- ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
- ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
- BENJAMIN SALISBURY
- BRENDAN ANTHONY MCGEE
- BRENDON DENNIS COOK
- BRENT SLACK
- BRIDIE SMITH
- BROCK THOMAS
- CALEB JOHN EGGINS
- CHRISTOPHER RAINBOW
- COLIN STEWART BAXTER
- DAMIAN JOHN CLIFFE
- DAMIEN WHITE
- DANIEL LEE O'MEARA
- DAVID ALLAN HOUSE
- DEBBIE LINDA CARNEY
- ERIC MALCOM UGLE
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- JACK BROWN
- JAMANE EGGINS
- JAMES JOSEPH LAFFERTY
- JASON ALLAN ROOKS
- JASON ANDREW WHEELER
- JASON LOWE
- JASON OWEN ROOKS
- JESSY JAMES BULLIVANT
- JOANNA BELL
- JOHN DUNCAN FULTON
- JOSEPH PAUL BREWSTER
- JOSHUA ANTHONY WILLIAM TAJBER
- KYIEISHA EGGINS
- LACHLAN WALKER
- LIAM GORDON
- LIAM GRAY
- LLOYD HERBERT DEATH
- LUKE BRIAN CULLEN
- MARTIN COLIN ESTERHUIZEN
- MATTHEW PETER HATTON
- MICHAEL CHARLES GRAY
- MICHAEL NEIL RANDALL
- NATHAN JAMES MCGUIRE
- PATRICIA ELLEN HEWITT
- PAUL JAMES DESSAIX
- PAUL MELLOR
- PETER JAMES HOPE
- PETER JOHN ELLIS
- RAEANNE RIDDLE
- REBECCA LEE MCDERMOTT
- RENNEE LEA FOX
- RODNEY DAVID LAUCHLAN
- RONALD JOHN RIDGEWAY
- RYAN WILLIAM FARNHAM
- SADE AMY RENEE MCCOOMBE
- SARAH JOHNSTON
- SONNY SYLVESTER HANCOX
- STEPHEN NEIL BECKMAN
- STEVEN ALLAN COOPER
- STEVEN WINWOOD-SMITH
- THOMAS JAMES PAGE
- THOMAS JAMES SKEEN
- TYLER WOODLEY
- VICTOR WILLIAM BENNETTS
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.