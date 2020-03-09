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Crime

IN COURT: 65 People appearing in court today

Jenna Thompson
by
9th Mar 2020 7:45 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 9.

  •  ALEXANDER JOHN PANCIK
  •  AMANDA ROSE WELLINGTON
  •  AMBER GULL
  •  ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
  •  ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  •  BENJAMIN SALISBURY
  •  BRENDAN ANTHONY MCGEE
  •  BRENDON DENNIS COOK
  •  BRENT SLACK
  •  BRIDIE SMITH
  •  BROCK THOMAS
  •  CALEB JOHN EGGINS
  •  CHRISTOPHER RAINBOW
  •  COLIN STEWART BAXTER
  •  DAMIAN JOHN CLIFFE
  •  DAMIEN WHITE
  •  DANIEL LEE O'MEARA
  •  DAVID ALLAN HOUSE
  •  DEBBIE LINDA CARNEY
  •  ERIC MALCOM UGLE
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  JACK BROWN
  •  JAMANE EGGINS
  •  JAMES JOSEPH LAFFERTY
  •  JASON ALLAN ROOKS
  •  JASON ANDREW WHEELER
  •  JASON LOWE
  •  JASON OWEN ROOKS
  •  JESSY JAMES BULLIVANT
  •  JOANNA BELL
  •  JOHN DUNCAN FULTON
  •  JOSEPH PAUL BREWSTER
  •  JOSHUA ANTHONY WILLIAM TAJBER
  •  KYIEISHA EGGINS
  •  LACHLAN WALKER
  •  LIAM GORDON
  •  LIAM GRAY
  •  LLOYD HERBERT DEATH
  •  LUKE BRIAN CULLEN
  •  MARTIN COLIN ESTERHUIZEN
  •  MATTHEW PETER HATTON
  •  MICHAEL CHARLES GRAY
  •  MICHAEL NEIL RANDALL
  •  NATHAN JAMES MCGUIRE
  •  PATRICIA ELLEN HEWITT
  •  PAUL JAMES DESSAIX
  •  PAUL MELLOR
  •  PETER JAMES HOPE
  •  PETER JOHN ELLIS
  •  RAEANNE RIDDLE
  •  REBECCA LEE MCDERMOTT
  •  RENNEE LEA FOX
  •  RODNEY DAVID LAUCHLAN
  •  RONALD JOHN RIDGEWAY
  •  RYAN WILLIAM FARNHAM
  •  SADE AMY RENEE MCCOOMBE
  •  SARAH JOHNSTON
  •  SONNY SYLVESTER HANCOX
  •  STEPHEN NEIL BECKMAN
  •  STEVEN ALLAN COOPER
  •  STEVEN WINWOOD-SMITH
  •  THOMAS JAMES PAGE
  •  THOMAS JAMES SKEEN
  •  TYLER WOODLEY
  •  VICTOR WILLIAM BENNETTS
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Grafton Daily Examiner

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