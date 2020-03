IN COURT: 65 People appearing in court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, March 9.

ALEXANDER JOHN PANCIK

AMANDA ROSE WELLINGTON

AMBER GULL

ANASTASIA MARION FAUNTLEROY

ANDREW LESLIE BALE-SONNEX

BENJAMIN SALISBURY

BRENDAN ANTHONY MCGEE

BRENDON DENNIS COOK

BRENT SLACK

BRIDIE SMITH

BROCK THOMAS

CALEB JOHN EGGINS

CHRISTOPHER RAINBOW

COLIN STEWART BAXTER

DAMIAN JOHN CLIFFE

DAMIEN WHITE

DANIEL LEE O'MEARA

DAVID ALLAN HOUSE

DEBBIE LINDA CARNEY

ERIC MALCOM UGLE

GEORGE EDWARD LOUSICK

JACK BROWN

JAMANE EGGINS

JAMES JOSEPH LAFFERTY

JASON ALLAN ROOKS

JASON ANDREW WHEELER

JASON LOWE

JASON OWEN ROOKS

JESSY JAMES BULLIVANT

JOANNA BELL

JOHN DUNCAN FULTON

JOSEPH PAUL BREWSTER

JOSHUA ANTHONY WILLIAM TAJBER

KYIEISHA EGGINS

LACHLAN WALKER

LIAM GORDON

LIAM GRAY

LLOYD HERBERT DEATH

LUKE BRIAN CULLEN

MARTIN COLIN ESTERHUIZEN

MATTHEW PETER HATTON

MICHAEL CHARLES GRAY

MICHAEL NEIL RANDALL

NATHAN JAMES MCGUIRE

PATRICIA ELLEN HEWITT

PAUL JAMES DESSAIX

PAUL MELLOR

PETER JAMES HOPE

PETER JOHN ELLIS

RAEANNE RIDDLE

REBECCA LEE MCDERMOTT

RENNEE LEA FOX

RODNEY DAVID LAUCHLAN

RONALD JOHN RIDGEWAY

RYAN WILLIAM FARNHAM

SADE AMY RENEE MCCOOMBE

SARAH JOHNSTON

SONNY SYLVESTER HANCOX

STEPHEN NEIL BECKMAN

STEVEN ALLAN COOPER

STEVEN WINWOOD-SMITH

THOMAS JAMES PAGE

THOMAS JAMES SKEEN

TYLER WOODLEY

VICTOR WILLIAM BENNETTS

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.