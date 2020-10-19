IN COURT: 65 people facing Grafton criminal court
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:
- ADAM WAYNE BURGESS
- ADAM WYBORN
- ALEXANDER LESLIE MONTGOMERY
- AMMIE ELIZABETH MILLARD
- ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
- BRIAN EARL MORGAN
- CASSANDRA GAE WILLIAMS
- CASSANDRA SKINNER
- CHARLEE JAI DOUGLAS
- CODY JAMES JACKSON
- CODY LEE FILEWOOD
- COLIN ANDREW STEWART
- CONNOR JOHN MITCHELL
- CRAIG ROBERT WANT
- DANIEL MORLEY
- DAVID JOY
- DOULTON MCANALLY
- ELAIARAJA RAMACHANDRAN
- ELLA JUNE JONES
- ERNEST EDWARD DAVIS
- GEOFFREY JOSEPH MCLACHLAN
- GURMAKH SINGH DOSANJH
- HEAMASI MARQUISS TAUKEIAHO
- JACK HOLTON-PALMER
- JACOB WAYNE ROBERTS
- JARAD JAMES MCPHERSON
- JESSE JAMES GEORGE BELL
- JORDAN TYRONNE LLOYDE BINGE
- JOSHUA THOMAS PETCH DURRINGTON
- K & S FASTWAY TRANSPORT PTY LTD
- KELLY LEE PICKETT
- KERRY JAMES MARLOW
- LEON FRANK BUTTENSHAW
- LUKE THOMAS SCHEMBRI
- MATTHEW BRUCE STEWART
- MATTHEW GEORGE YAGER
- MICHAEL ALLAN LOCKMAN
- MICHAEL JOHN TUBB
- MICHELLE DIANNE MERCY
- MICHELLE LEANNE MUNDINE
- NEIL J THOMPSON
- PAUL ANDREW CASTLE
- PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
- PHILLIP MAXWELL MAWHINNEY
- REECE LIMON
- ROBERT JOHN BARTUSH
- SAMUEL HOLLINGWORTH
- SCOTT ROBERT LAWSON
- STEPHEN JOHN JOHNSTONE
- TEGAN LEE
- THOMAS JAMES PAGE
- TIMOTHY NIGEL COWLING
- TRAE PREDO-VENZ
- TYRONE JOHN CARNEY
- VICKY LOGAN
- VINCENT MICHAEL TANNER
- WALTER GEORGE SPINK
- ZAC DOROUX
- Application by JASON FOSTER
- HAYDEN ROBERT LUKAS COWLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
- JACOB STEPHEN HARVEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
- LEAH MAY KELLERMAN-DAVIES v Transport for NSW (Licence Appeal)
- MAY WILLIAMS v Transport for NSW
- NSW Police v NATHAN CRAIG JONES
- PAIGE CORRIGAN v Transport for NSW
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.