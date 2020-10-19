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Five men are appearing in Grafton district court today.
Five men are appearing in Grafton district court today.
Crime

IN COURT: 65 people facing Grafton criminal court

Bill North
by
19th Oct 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today:

  • ADAM WAYNE BURGESS
  • ADAM WYBORN
  • ALEXANDER LESLIE MONTGOMERY
  • AMMIE ELIZABETH MILLARD
  • ANDREW LESLIE BALE-SONNEX
  • BRIAN EARL MORGAN
  • CASSANDRA GAE WILLIAMS
  • CASSANDRA SKINNER
  • CHARLEE JAI DOUGLAS
  • CODY JAMES JACKSON
  • CODY LEE FILEWOOD
  • COLIN ANDREW STEWART
  • CONNOR JOHN MITCHELL
  • CRAIG ROBERT WANT
  • DANIEL MORLEY
  • DAVID JOY
  • DOULTON MCANALLY
  • ELAIARAJA RAMACHANDRAN
  • ELLA JUNE JONES
  • ERNEST EDWARD DAVIS
  • GEOFFREY JOSEPH MCLACHLAN
  • GURMAKH SINGH DOSANJH
  • HEAMASI MARQUISS TAUKEIAHO
  • JACK HOLTON-PALMER
  • JACOB WAYNE ROBERTS
  • JARAD JAMES MCPHERSON
  • JESSE JAMES GEORGE BELL
  • JORDAN TYRONNE LLOYDE BINGE
  • JOSHUA THOMAS PETCH DURRINGTON
  • K & S FASTWAY TRANSPORT PTY LTD
  • KELLY LEE PICKETT
  • KERRY JAMES MARLOW
  • LEON FRANK BUTTENSHAW
  • LUKE THOMAS SCHEMBRI
  • MATTHEW BRUCE STEWART
  • MATTHEW GEORGE YAGER
  • MICHAEL ALLAN LOCKMAN
  • MICHAEL JOHN TUBB
  • MICHELLE DIANNE MERCY
  • MICHELLE LEANNE MUNDINE
  • NEIL J THOMPSON
  • PAUL ANDREW CASTLE
  • PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
  • PHILLIP MAXWELL MAWHINNEY
  • REECE LIMON
  • ROBERT JOHN BARTUSH
  • SAMUEL HOLLINGWORTH
  • SCOTT ROBERT LAWSON
  • STEPHEN JOHN JOHNSTONE
  • TEGAN LEE
  • THOMAS JAMES PAGE
  • TIMOTHY NIGEL COWLING
  • TRAE PREDO-VENZ
  • TYRONE JOHN CARNEY
  • VICKY LOGAN
  • VINCENT MICHAEL TANNER
  • WALTER GEORGE SPINK
  • ZAC DOROUX
  • Application by JASON FOSTER
  • HAYDEN ROBERT LUKAS COWLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • JACOB STEPHEN HARVEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • LEAH MAY KELLERMAN-DAVIES v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • MAY WILLIAMS v Transport for NSW
  • NSW Police v NATHAN CRAIG JONES
  • PAIGE CORRIGAN v Transport for NSW

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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