IN COURT: 67 people facing Grafton court today
Each day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court today, February 22:
- AARON LESLIE BOYD TORRENS
- ADAM ROLAND CLARK
- ADAM WYBORN
- ADELE MAREE GIBSON WATERS
- AMBER COX
- AMY CRYSTAL MCLACHLAN
- ANTHONY WAYNE CORDINA
- ASHLEA LOUISE FURO
- BENJAMIN CLEARY
- BLAKE HARRIS
- BRENDAN RAY HEMSWORTH
- CODY FRANCIS LAURIE
- DAMION JOHN BOFINGER
- DARRIN JAMES AUSTIN
- DARRYL WILLS
- DEAN STEVEN LEAR
- DOULTON MCANALLY
- DYLAN JAMES CARTEN
- ELI GRUNDY
- GABRIEL JOSEFATA BORI
- GRAEME JOHN LEE
- GRAEME RONALD FALLON
- HAYDEN LARKIN
- ISAIAH JAMES MUNRO
- JACOB WAYNE ROBERTS
- JAMES GRAHAM DAWSON
- JAMIE NIXON
- JARRAH KIRBY
- JAY GORDON SMITH
- JAY MICHAEL HANSON
- JAY O'BRIEN
- JODIE ANN BUNN
- JOHN FERGUSON
- JORDAN MUDDLE
- KANE CONNOR
- KANE GOLDTHORPE
- KARL JORG SCHERBARTH
- KERRAN FAY CHILD
- KIERAN PAINTER
- LUKE NOEL BUNN
- MARK ANDREW HUGHES
- MATTHEW JAMES MATON
- MICHAEL ALEXANDER LOOKER
- MICHAEL BRUCE BROWN
- ODIN TOWERS
- PAUL ANTHONY CROZIER
- ROBERT JOHN MCDONALD
- RYLEE WAYNE WILSON
- SARAH-JOAN ROWSE
- SHANE LYNN
- SHANE VICTOR BAMBLETT
- STEVEN ROBERT JOHN KELLY
- TAMMIE ANNICE WHATLEY
- THOMAS BELL
- THOMAS JAMES SKEEN
- TREVOR PHILLIP BINGE
- Tshinta Mavis Bayles
- VANESSA ARCHER
- WILLIAM SCOTT COLEMAN
- WT
- ZAKIIH WALKER
- DANE RAYMOND O'CONNO Transport for NSW
- Glenn Owen SCHEMBRI v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Kurt Webb v Transport for NSW
- Tiana Douroudis v Transport for NSW
- Tony Crabb v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Yvonne ROSS v Transport for NSW (Licence Appeal)
Today's court listings are published as part of News Corporation's commitment to public interest journalism and are compiled from information made publicly available by the courts in each State and territory.
The list is a public record of people appearing before the relevant court and there is no suggestion whatsoever of any wrongdoing by anyone named in these lists.