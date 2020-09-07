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Crime

IN COURT: 69 people facing criminal court today

Jenna Thompson
by
7th Sep 2020 8:00 AM
Premium Content Subscriber only

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today, September 7.

  •  AARON PHILLIP DANIELS
  •  AARON SUTHERLAND
  •  Aaron WILLIAMS
  •  ADAM BELKO
  •  AMMIE ELIZABETH MILLARD
  •  ANDREW LUKE LINLEY
  •  ANN KAMOTO
  •  ANN LOUISE POLLOCK
  •  BRETT ANTHONY STEWART
  •  BRIAN MILTON GEORGE OSMOND
  •  BRIDGET ROBERTS
  •  CASEY MASTERS
  •  CLINTON DAVID TORRENS
  •  CLINTON JAMES ROBERT WALKER
  •  CRAIG ROSS MCDONALD
  •  DAMIAN PEARCE
  •  DAMIEN LUKE RAYMOND LAVIS
  •  DANIEL & SON ROAD TRANSPORT PTY LTD
  •  DANIEL LEE O'MEARA
  •  DANIEL POLLEY
  •  DAVID JOHN GIBSON
  •  DAVID JOHN SELBY
  •  DEAN STEVEN LEAR
  •  DEBORAH ANNE BARLOW
  •  DENNIS PEARCE
  •  DOUGLAS MICHEAL SKINNER
  •  DYLAN TAYLOR PORTORS
  •  GARRY WOODS
  •  GURMAKH SINGH DOSANJH
  •  JABEN JIM JONES
  •  JACK HOLTON-PALMER
  •  JAMES GRAHAM DAWSON
  •  JASON ALLAN ROOKS
  •  JASON CONNELL
  •  JASON OWEN ROOKS
  •  JASON WAYNE O'DRISCOLL
  •  JAY MICHAEL HANSON
  •  JAY O'BRIEN
  •  KARINA ALFERINK
  •  KIEREN JOHN ELLEM
  •  KIRSTIAN LEE KNIGHT
  •  KYLE LYNWOOD
  •  LACHLAN STREET
  •  LUKE NOEL REIMER
  •  MARK ALFRED WATERS
  •  NATHAN CHARLES HOSKINS
  •  NIKKI SHIELDS
  •  NOELLE WILLS
  •  OWEN JAMES GRIFFITHS
  •  PATRICIA DOREEN HOLM
  •  PATRICK JAMES IRVIN
  •  PHILLIP LONN HURST
  •  PHILLIP NORTON JONES
  •  ROBIN ERNEST SMITH
  •  Rosalie Leanette Smith
  •  SAMUEL BLAIR
  •  SHANE CHRISTOPHER PHILLIPS
  •  SHANE VICTOR BAMBLETT
  •  TARHARNI LEE PHOLI
  •  THOMAS BELL
  •  THOMAS JAMES PAGE
  •  TRENT JAMES CHALKER
  •  TREVOR ALAN JOHNSON
  •  TYNAN JOHN KING
  • Corey Paul James CROFT v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • Hayden Robert Lukas COWLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
  • NSW Police v Nathan Craig Jones
  • Robert Graus v NSW Police (Applications)
  • Sharon Patricia KER Transport for NSW (Licence Appeal)

   

Clarence Crime Signup

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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