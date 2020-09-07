IN COURT: 69 people facing criminal court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today, September 7.
- AARON PHILLIP DANIELS
- AARON SUTHERLAND
- Aaron WILLIAMS
- ADAM BELKO
- AMMIE ELIZABETH MILLARD
- ANDREW LUKE LINLEY
- ANN KAMOTO
- ANN LOUISE POLLOCK
- BRETT ANTHONY STEWART
- BRIAN MILTON GEORGE OSMOND
- BRIDGET ROBERTS
- CASEY MASTERS
- CLINTON DAVID TORRENS
- CLINTON JAMES ROBERT WALKER
- CRAIG ROSS MCDONALD
- DAMIAN PEARCE
- DAMIEN LUKE RAYMOND LAVIS
- DANIEL & SON ROAD TRANSPORT PTY LTD
- DANIEL LEE O'MEARA
- DANIEL POLLEY
- DAVID JOHN GIBSON
- DAVID JOHN SELBY
- DEAN STEVEN LEAR
- DEBORAH ANNE BARLOW
- DENNIS PEARCE
- DOUGLAS MICHEAL SKINNER
- DYLAN TAYLOR PORTORS
- GARRY WOODS
- GURMAKH SINGH DOSANJH
- JABEN JIM JONES
- JACK HOLTON-PALMER
- JAMES GRAHAM DAWSON
- JASON ALLAN ROOKS
- JASON CONNELL
- JASON OWEN ROOKS
- JASON WAYNE O'DRISCOLL
- JAY MICHAEL HANSON
- JAY O'BRIEN
- KARINA ALFERINK
- KIEREN JOHN ELLEM
- KIRSTIAN LEE KNIGHT
- KYLE LYNWOOD
- LACHLAN STREET
- LUKE NOEL REIMER
- MARK ALFRED WATERS
- NATHAN CHARLES HOSKINS
- NIKKI SHIELDS
- NOELLE WILLS
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- PATRICIA DOREEN HOLM
- PATRICK JAMES IRVIN
- PHILLIP LONN HURST
- PHILLIP NORTON JONES
- ROBIN ERNEST SMITH
- Rosalie Leanette Smith
- SAMUEL BLAIR
- SHANE CHRISTOPHER PHILLIPS
- SHANE VICTOR BAMBLETT
- TARHARNI LEE PHOLI
- THOMAS BELL
- THOMAS JAMES PAGE
- TRENT JAMES CHALKER
- TREVOR ALAN JOHNSON
- TYNAN JOHN KING
- Corey Paul James CROFT v Transport for NSW (Licence Appeal)
- Hayden Robert Lukas COWLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)
- NSW Police v Nathan Craig Jones
- Robert Graus v NSW Police (Applications)
- Sharon Patricia KER Transport for NSW (Licence Appeal)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.