IN COURT: 69 people facing criminal court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton district and local court today, September 7.

AARON PHILLIP DANIELS

AARON SUTHERLAND

Aaron WILLIAMS

ADAM BELKO

AMMIE ELIZABETH MILLARD

ANDREW LUKE LINLEY

ANN KAMOTO

ANN LOUISE POLLOCK

BRETT ANTHONY STEWART

BRIAN MILTON GEORGE OSMOND

BRIDGET ROBERTS

CASEY MASTERS

CLINTON DAVID TORRENS

CLINTON JAMES ROBERT WALKER

CRAIG ROSS MCDONALD

DAMIAN PEARCE

DAMIEN LUKE RAYMOND LAVIS

DANIEL & SON ROAD TRANSPORT PTY LTD

DANIEL LEE O'MEARA

DANIEL POLLEY

DAVID JOHN GIBSON

DAVID JOHN SELBY

DEAN STEVEN LEAR

DEBORAH ANNE BARLOW

DENNIS PEARCE

DOUGLAS MICHEAL SKINNER

DYLAN TAYLOR PORTORS

GARRY WOODS

GURMAKH SINGH DOSANJH

JABEN JIM JONES

JACK HOLTON-PALMER

JAMES GRAHAM DAWSON

JASON ALLAN ROOKS

JASON CONNELL

JASON OWEN ROOKS

JASON WAYNE O'DRISCOLL

JAY MICHAEL HANSON

JAY O'BRIEN

KARINA ALFERINK

KIEREN JOHN ELLEM

KIRSTIAN LEE KNIGHT

KYLE LYNWOOD

LACHLAN STREET

LUKE NOEL REIMER

MARK ALFRED WATERS

NATHAN CHARLES HOSKINS

NIKKI SHIELDS

NOELLE WILLS

OWEN JAMES GRIFFITHS

PATRICIA DOREEN HOLM

PATRICK JAMES IRVIN

PHILLIP LONN HURST

PHILLIP NORTON JONES

ROBIN ERNEST SMITH

Rosalie Leanette Smith

SAMUEL BLAIR

SHANE CHRISTOPHER PHILLIPS

SHANE VICTOR BAMBLETT

TARHARNI LEE PHOLI

THOMAS BELL

THOMAS JAMES PAGE

TRENT JAMES CHALKER

TREVOR ALAN JOHNSON

TYNAN JOHN KING

Corey Paul James CROFT v Transport for NSW (Licence Appeal)

Hayden Robert Lukas COWLEY v Transport for NSW (Licence Appeal)

NSW Police v Nathan Craig Jones

Robert Graus v NSW Police (Applications)

Sharon Patricia KER Transport for NSW (Licence Appeal)

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.