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IN COURT: 69 people facing Grafton court today

Jenna Thompson
by
19th Aug 2019 7:13 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 19. 

 

  • ZAC ANGUS DUROUX
  • TAITO TEPAKI TORO
  • DENNIS ADRIAN CURRIE
  • ANDREW JAMES CLARKE
  • BRENDAN APPO
  • GEORGE KOUTLIS
  • SONNY JAMES ROBERTS
  • SHANE SKINNER
  • JESSE PAUL BUTLER GOGGINS
  • DALE BEVEGE
  • JASON CHARLES STEPHAN
  • DAMIAN JOHN FISK
  • BRODIE DOYLE
  • LEON MICHAEL TOWNS
  • JAMES RICHARD WRIGHT
  • BIANCA MUNDINE
  • Matthew Best v Roads & Maritime Services
  • Steven John Jarzynski v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Peter Justin Veenstra v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • GEOFFREY HOWARD WALKER
  • LIAM GORDON
  • DALE NOEL BEVEGE
  • DAWN CHELSEA BURKE
  • RYAN BOBRIGE
  • ANTHONY STEPHEN SKINNER
  • CHRISTOPHER DAVID PARKER
  • CHRISTIE LEE ERRINGTON
  • CHRISTOPHER BURCHELL
  • LISA JANE DOMATUS
  • DOMINIC QUINLAN
  • TARA MARIE SNEESBY
  • ZARTISHA DAVIS
  • STEVEN ARTHUR ALECKSON
  • JACINTA LAURIE
  • SIMON GARY BARTLETT
  • SHANE SKINNER
  • SASO POPOVSKI
  • TYSON DEAN STOKER
  • BLAKE FERGUSON
  • CHRISTIAN DUMONT
  • ANALISA MAY ELLIS
  • RAYLENE VERA STEEL
  • DEAN NEVILLE ELLIS
  • DEBRA ADKIN
  • TERESA MICHELLE RYAN
  • HARLEY THOMAS SULLIVAN
  • JAMES KEVIN COOK
  • LEON TOWNS
  • JAMES NOEL ROOKE
  • DEBBIE LINDA CARNEY
  • RICK CHAPPEL
  • Anastasia Gibbins v Roads & Maritime Services
  • RONALD WILLIAM STONE
  • DANIELLE CECILY NARELLE MORRIS
  • RODERICK JOHN MACKENZIE
  • JOSHUA TAJBER
  • DANIEL POLLEY
  • SHARNAE KING
  • RYAN JOHN MACKENZIE
  • LAWRENCE ALLAN ANDERSON
  • BRETT JASON DONNELLY
  • SHILO CHRISTOPHER WILLIAM WHITNEY
  • DEBRA ADKIN
  • SARBJIT SINGH SAROYA
  • RAYMOND LEE GORDON
  • GERARD PETER RESIDE
  • BRENDAN JOSHUA LAVIS
  • COHEN JACOB WARD
  • JASON MICHAEL STEWART

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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