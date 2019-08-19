IN COURT: 69 people facing Grafton court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 19.
- ZAC ANGUS DUROUX
- TAITO TEPAKI TORO
- DENNIS ADRIAN CURRIE
- ANDREW JAMES CLARKE
- BRENDAN APPO
- GEORGE KOUTLIS
- SONNY JAMES ROBERTS
- SHANE SKINNER
- JESSE PAUL BUTLER GOGGINS
- DALE BEVEGE
- JASON CHARLES STEPHAN
- DAMIAN JOHN FISK
- BRODIE DOYLE
- LEON MICHAEL TOWNS
- JAMES RICHARD WRIGHT
- BIANCA MUNDINE
- Matthew Best v Roads & Maritime Services
- Steven John Jarzynski v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Peter Justin Veenstra v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- GEOFFREY HOWARD WALKER
- LIAM GORDON
- DALE NOEL BEVEGE
- DAWN CHELSEA BURKE
- RYAN BOBRIGE
- ANTHONY STEPHEN SKINNER
- CHRISTOPHER DAVID PARKER
- CHRISTIE LEE ERRINGTON
- CHRISTOPHER BURCHELL
- LISA JANE DOMATUS
- DOMINIC QUINLAN
- TARA MARIE SNEESBY
- ZARTISHA DAVIS
- STEVEN ARTHUR ALECKSON
- JACINTA LAURIE
- SIMON GARY BARTLETT
- SHANE SKINNER
- SASO POPOVSKI
- TYSON DEAN STOKER
- BLAKE FERGUSON
- CHRISTIAN DUMONT
- ANALISA MAY ELLIS
- RAYLENE VERA STEEL
- DEAN NEVILLE ELLIS
- DEBRA ADKIN
- TERESA MICHELLE RYAN
- HARLEY THOMAS SULLIVAN
- JAMES KEVIN COOK
- LEON TOWNS
- JAMES NOEL ROOKE
- DEBBIE LINDA CARNEY
- RICK CHAPPEL
- Anastasia Gibbins v Roads & Maritime Services
- RONALD WILLIAM STONE
- DANIELLE CECILY NARELLE MORRIS
- RODERICK JOHN MACKENZIE
- JOSHUA TAJBER
- DANIEL POLLEY
- SHARNAE KING
- RYAN JOHN MACKENZIE
- LAWRENCE ALLAN ANDERSON
- BRETT JASON DONNELLY
- SHILO CHRISTOPHER WILLIAM WHITNEY
- DEBRA ADKIN
- SARBJIT SINGH SAROYA
- RAYMOND LEE GORDON
- GERARD PETER RESIDE
- BRENDAN JOSHUA LAVIS
- COHEN JACOB WARD
- JASON MICHAEL STEWART
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.