IN COURT: 69 people facing Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 3.
ANN KAMOTO
GEORGE EDWARD LOUSICK
ANTHONY FERIAND GALLEGO
TY RYAN
BROCK THOMAS
TARMIKA RAYKEL WOODS
RHYLEA LOUISE SEARLE v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
RYAN ANTHONY THOMAS JOHNSON
PAMELA PEARL WILLIAMS
JACK HOLTON-PALMER
CODY HARRISON CROMELIN
KARRISSA WOOD
THOMAS JAMES PAGE
KURT FRITZ
ZACHARY MICHAEL BURKE
KEVIN JOSEPH BLANCH
CRAIG ANTHONY MACALISTER
DANIEL RAYMOND CAVE
TANIA MAREE GARDOLL
Hayley Ebony Connolly v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
PETER GERARD WOLDSETH
NIGEL WALKER
LUKE DUGMORE
COHEN JACOB WARD
JOSEPH GORDON GIBSON
ALEXANDER JOHN PANCIK
TODD ROBERT FLETCHER
JACOB MITCHELL KOPETINSKY
MARCELO DE AVELINO
SHANE EDWARD BENEMHAM ROGERS
MARK ANTHONY ORR
COLIN STEWART BAXTER
DIEGO MIGUEL HOCHSCHEIDT
SADE AMY RENEE MCCOOMBE
JAY PETAGNA
BRYCE NICOLSON
BRODIE BOORMAN
ANTHONY SKINNER
BRIDIE SMITH
CALEB WILLIAMS
JACK BROWN
JASON JOHN HUTTON
TYLER WOODLEY
TYLER JAMES COOKE
JASON DALE VITNELL
ROHAN FOGARTY
ROBERT FARROW
JESSE JAMES TEGGATZ
SAMANTHA HALLIDAY
SHANE ROBERT COLLINS
PAUL ROBERT DOUGLAS GRAHAM
MATTHEW COLIN TAYLOR
FREDERICK WAYNE WALKER
JAMIE WILSON
JASPER ANDRZEJEWSKI
JOSEPH PAUL BREWSTER
ANDREW JAMES GRAYSON
JOSHUA LISLE HUTLEY
RYAN LUKE ALFORD
PETER COLIN ROWLESON
LACHLAN WALKER
CRYSTAL ANNE RYAN
FRANK STEPHEN SPOWART
CHRISTOPHER RAINBOW
CHRISTINE JOHNSON
Renee SMITH v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
MICHAEL WAYNE CAVANOUGH
Zachary Patrick Polsen v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
JOEL DANIEL FORREST
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.