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Crime

IN COURT: 71 People appearing in court today

Jenna Thompson
by
25th May 2020 8:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court on Monday, May 25, 2020.

  •  Allan Kitchene Transport for NSW
  •  AIDEN TIMBS
  •  AMANDA ROSE WELLINGTON
  •  AMBER GULL
  •  AYDAN WYSE
  •  BENJAMIN JAY BAGATELLA
  •  BILLY JAMES CLARKE
  •  BREANNA JADE WOOD
  •  BRENDAN LUKE EGGINS
  •  BROCK KEVIN DEATH
  •  CHARMAINE JOY CROWTHER
  •  CHERYLEE WEBSTER
  •  CK
  •  CRAIG ANTHONY MCALISTER
  •  DALE JEREL RIXON
  •  DAMEN HOOKEY
  •  DAMIAN JOHN CLIFFE
  •  DAMIEN LAVIS
  •  DANIEL STANLEY SHAW
  •  Darren GARDINER
  •  DEAN HAYDEN ARNOLD
  •  DEBORAH GAY FORDHAM
  •  DYLAN JOSEPH SARGENT
  •  ELLA ROSE SEAR
  •  ERIC MALCOM UGLE
  •  ERNEST EDWARD DAVIS
  •  FREDERICK WAYNE WALKER
  •  GARY JACK MCGRADY
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  GERARD PETER RESIDE
  •  GLEN SHANE ANDERSON
  •  GORDON ALLAN MARSH
  •  GUY FRANKLIN
  •  HANK WILLIAMS
  •  HARLAN JAY THORLEY
  •  HARMONY PACEY
  •  JAKE IAN JAWORA
  •  JAMANE EGGINS
  •  JASON SHANE ALBERT DAVIS
  •  JESSE TEWAA GOOD
  •  JOSEPH PAUL BREWSTER
  •  JUSTIN JOSEPH CHANDLER
  •  KIAN PALMER
  •  KYLE DALEY
  •  LA
  •  LEANNE MICHELLE BOWLES
  •  LISA JAMIESON
  •  LISA MARIE WILLIAMS
  •  LUCKY ANN ANTHONY
  •  LUKE ANGUS JOHN BUTLER
  •  MATHEW JAMES WEST
  •  MICHAEL FORSYTH
  •  MICHEAL JOHN HART
  •  MITCHELL SHAYNE TAUNTON
  •  NATHAN JAMES ROBINSON
  •  NICHOLAS JOHN RYAN
  •  OWEN JAMES GRIFFITHS
  •  PATRICIA MICHELE STACEY
  •  PETER COLIN ROWLESON
  •  ROBERT JOHN GIPP
  •  SADE AMY RENEE MCCOOMBE
  •  SARAH BROWNING
  •  SHANE LYNNE
  •  SUKHVINDER SINGH
  •  TARMIKA RAYKEL WOODS
  •  THOMAS FERGUSON-GARDINER
  •  TROY RAYMOND DUFFIN
  •  TYRONE JOHN CARNEY
  •  TYRONE LEWIS JACKSON
  •  VICTOR WILFRED NEWELL
  •  WILLIE GORDON
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton grafton court
Grafton Daily Examiner

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