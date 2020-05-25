IN COURT: 71 People appearing in court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton Local Court on Monday, May 25, 2020.
- Allan Kitchene Transport for NSW
- AIDEN TIMBS
- AMANDA ROSE WELLINGTON
- AMBER GULL
- AYDAN WYSE
- BENJAMIN JAY BAGATELLA
- BILLY JAMES CLARKE
- BREANNA JADE WOOD
- BRENDAN LUKE EGGINS
- BROCK KEVIN DEATH
- CHARMAINE JOY CROWTHER
- CHERYLEE WEBSTER
- CK
- CRAIG ANTHONY MCALISTER
- DALE JEREL RIXON
- DAMEN HOOKEY
- DAMIAN JOHN CLIFFE
- DAMIEN LAVIS
- DANIEL STANLEY SHAW
- Darren GARDINER
- DEAN HAYDEN ARNOLD
- DEBORAH GAY FORDHAM
- DYLAN JOSEPH SARGENT
- ELLA ROSE SEAR
- ERIC MALCOM UGLE
- ERNEST EDWARD DAVIS
- FREDERICK WAYNE WALKER
- GARY JACK MCGRADY
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GERARD PETER RESIDE
- GLEN SHANE ANDERSON
- GORDON ALLAN MARSH
- GUY FRANKLIN
- HANK WILLIAMS
- HARLAN JAY THORLEY
- HARMONY PACEY
- JAKE IAN JAWORA
- JAMANE EGGINS
- JASON SHANE ALBERT DAVIS
- JESSE TEWAA GOOD
- JOSEPH PAUL BREWSTER
- JUSTIN JOSEPH CHANDLER
- KIAN PALMER
- KYLE DALEY
- LA
- LEANNE MICHELLE BOWLES
- LISA JAMIESON
- LISA MARIE WILLIAMS
- LUCKY ANN ANTHONY
- LUKE ANGUS JOHN BUTLER
- MATHEW JAMES WEST
- MICHAEL FORSYTH
- MICHEAL JOHN HART
- MITCHELL SHAYNE TAUNTON
- NATHAN JAMES ROBINSON
- NICHOLAS JOHN RYAN
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- PATRICIA MICHELE STACEY
- PETER COLIN ROWLESON
- ROBERT JOHN GIPP
- SADE AMY RENEE MCCOOMBE
- SARAH BROWNING
- SHANE LYNNE
- SUKHVINDER SINGH
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- THOMAS FERGUSON-GARDINER
- TROY RAYMOND DUFFIN
- TYRONE JOHN CARNEY
- TYRONE LEWIS JACKSON
- VICTOR WILFRED NEWELL
- WILLIE GORDON
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.