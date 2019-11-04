IN COURT: 71 people facing court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 4.
- ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
- ALEJANDRO MORENO MATTENSOHN
- ANTHONY BRIAN DAVEY
- AYSE CEREN ERDOGAN
- BENJAMIN JOHN HANNAH
- BRADLEY GIBBS
- BRADLEY HILTON FRANKS
- BRENDAN DAVID RAWIRI
- BRYCE NICOLSON
- CLAIRE GIBSON
- COHEN JACOB WARD
- CRAIG ROBERT GIBSON
- CRAIG SEBASTIAN JOHNSON
- DAMIEN BOYD GIBSON
- DANE ADAM WILLIAMS
- DANIEL POLLEY
- DANIEL STANLEY SHAW
- DARREN EARLE CAMPBELL
- DAVID ALLAN HOUSE
- DAVID ANTHONY LANCASTER
- DAVID JOY
- DAVID MALCOM KEENE
- DENIS JAMES HOLLIS
- DONALD ALLAN DICKSON
- DWAYNE JOHN THOMAS WATERS
- GERARD PETER RESIDE
- GLEN TAYLOR
- GORDON ALLAN MARSH
- HAE RI BANG
- HARLEY ALEXANDER CHARLES EDWARD FOKES
- HARLEY FOKES
- HARMONY PACEY
- IAN DAVID BOTTOMLEY
- JACINTA LAURIE
- JASON LUKE TAYLOR
- JASON RICHARD REYNOLDS
- JAYDEN JOHN READER
- JOHN DAVID ROSE
- JORDAN BLAIR
- JOSE LUIS MARTINEZ
- KENNETH BYTHEWAY
- KERRY JAMES MARLOWE
- KH
- KIRSTY SELLECK
- KURT FRITZ
- KYM LOUISE JORDAN
- LEANNE CATHERINE EVERSON
- LUKE BENJAMIN HANNA
- LUKE JAMES TANTTARI
- MARCUS ANDREW LUCAS
- MARK ANDREW HUGHES
- MATTHEW HAITANA
- MATTHEW JOEL SULLIVAN
- MITCHEL JOHN CARCAR
- NICHOLAS ALEXANDER EVERSON
- NICHOLAS JOHN RYAN
- PATRICK MACCAULEY
- PAUL HODDER
- PAUL JEFFREY BAYES
- PETER JOHN POLLARD
- RAYMOND CHARLES GORDON
- REBECCA LEA COOK
- ROBERT JOHN MCDONALD
- RYAN BOBRIGE
- SAMUEL LANDERS
- SARAH JANE FEENEY
- SHAUNE RODNEY KING
- SONNY SYLVESTER HANCOX
- TIMMY GASSMAN
- ZAC ANGUS DUROUX
- ZAC SKINNER
- Joel Lucas NIELSEN v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.