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These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.
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Crime

IN COURT: 71 people facing court today

Jenna Thompson
by
4th Nov 2019 8:18 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, November 4.

  • ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
  • ALEJANDRO MORENO MATTENSOHN
  • ANTHONY BRIAN DAVEY
  • AYSE CEREN ERDOGAN
  • BENJAMIN JOHN HANNAH
  • BRADLEY GIBBS
  • BRADLEY HILTON FRANKS
  • BRENDAN DAVID RAWIRI
  • BRYCE NICOLSON
  • CLAIRE GIBSON
  • COHEN JACOB WARD
  • CRAIG ROBERT GIBSON
  • CRAIG SEBASTIAN JOHNSON
  • DAMIEN BOYD GIBSON
  • DANE ADAM WILLIAMS
  • DANIEL POLLEY
  • DANIEL STANLEY SHAW
  • DARREN EARLE CAMPBELL
  • DAVID ALLAN HOUSE
  • DAVID ANTHONY LANCASTER
  • DAVID JOY
  • DAVID MALCOM KEENE
  • DENIS JAMES HOLLIS
  • DONALD ALLAN DICKSON
  • DWAYNE JOHN THOMAS WATERS
  • GERARD PETER RESIDE
  • GLEN TAYLOR
  • GORDON ALLAN MARSH
  • HAE RI BANG
  • HARLEY ALEXANDER CHARLES EDWARD FOKES
  • HARLEY FOKES
  • HARMONY PACEY
  • IAN DAVID BOTTOMLEY
  • JACINTA LAURIE
  • JASON LUKE TAYLOR
  • JASON RICHARD REYNOLDS
  • JAYDEN JOHN READER
  • JOHN DAVID ROSE
  • JORDAN BLAIR
  • JOSE LUIS MARTINEZ
  • KENNETH BYTHEWAY
  • KERRY JAMES MARLOWE
  • KH
  • KIRSTY SELLECK
  • KURT FRITZ
  • KYM LOUISE JORDAN
  • LEANNE CATHERINE EVERSON
  • LUKE BENJAMIN HANNA
  • LUKE JAMES TANTTARI
  • MARCUS ANDREW LUCAS
  • MARK ANDREW HUGHES
  • MATTHEW HAITANA
  • MATTHEW JOEL SULLIVAN
  • MITCHEL JOHN CARCAR
  • NICHOLAS ALEXANDER EVERSON
  • NICHOLAS JOHN RYAN
  • PATRICK MACCAULEY
  • PAUL HODDER
  • PAUL JEFFREY BAYES
  • PETER JOHN POLLARD
  • RAYMOND CHARLES GORDON
  • REBECCA LEA COOK
  • ROBERT JOHN MCDONALD
  • RYAN BOBRIGE
  • SAMUEL LANDERS
  • SARAH JANE FEENEY
  • SHAUNE RODNEY KING
  • SONNY SYLVESTER HANCOX
  • TIMMY GASSMAN
  • ZAC ANGUS DUROUX
  • ZAC SKINNER
  • Joel Lucas NIELSEN v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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