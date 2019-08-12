IN COURT: 73 people facing Grafton Court today
EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 12.
- DANIEL STANLEY SHAW
- OWEN JAMES GRIFFITHS
- BROCK THOMAS COLE V ROADS & MARITIME SERVICES (Licence Appeal)
- JESSE MARK COOK
- STEVEN JOHN KURZ
- MATTHEW LEE LAURIE
- NATHAN WHAN
- ZARTISHA DAVIS
- CLAIRE GIBSON
- LUKE STEVEN MCLACHLAN
- WILLIAM GEORGE DOUGHERTY
- CHLOE WILLEMSEN
- NICHOLAS JOHN RYAN
- BRADLEY JOHN PETFORD
- SARAH LOUISE BROWNING
- JAY PETAGNA
- RYAN BOBRIGE
- DARCY CONROY
- BRETT JASON DONNELLY
- DANIEL RAYMOND CAVE
- ADAM LEE CASSIDY
- DAVID MALCOLM KEENE
- JORDON TREVOR LAURIE-CHILD
- STEPHEN ALLAN FULLER
- MICHAEL COCKS
- JAMIE MALCOLM NIXON
- LUKE STEVEN MCLACHLAN
- CRISTAL LEE MCINTYRE
- JASON CHARLES STEPHAN
- JASON MICHAEL STEWART
- OMAR BADRA
- ANALISA MAY ELLIS
- JESSE PAUL BUTLER GOGGINS
- KERRY JAMES MARLOW
- SCOTT PETER NORTON
- CODY VAN RYUGEN
- TYSON DEAN STOKER
- SEAN RAYMOND TOWERS
- DEAN CHARLES RUTHERFORD
- MATHEW JAMES WEST
- JONATHON ANTHONY STEWART
- JOHN DAVID ROSE
- MICHAEL ALEXANDER LOOKER
- BLAKE MITCHELL
- CARLTON JESS WILLIAMS
- DYLAN GIOVINE
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- GREGORY JOHN REILLY
- NAKIA BENNY
- JAMES GRAHAM DAWSON
- DAVID JOSEPH CHAPMAN
- AARON RAYMOND GODWIN
- BIANCA MUNDINE
- ROY VINCENT SKINNER
- JAMES NOEL ROOKE
- LYN MAREE YOUNG
- SHANE SKINNER
- NIGEL DUGGAN MEREDITH
- TYRONE JOHN CARNEY
- ANDREW SALES
- ADRIAN GRAHAME
- ANTHONY ROSS O'CONNOR
- KENNETH JOHN WOODS
- CHRISTINE HALL
- FRANCIS CHARLES WATERMAN
- ANTHONY JAMES VERMEULEN
- BRENADAN JOSHUA LAVIS
- GREGORY JOHN WHEADON
- DAMIEN BOYD GIBSON
- ALLAN ROBERT FRY
- AMBER SANFEAD
- COHEN JACOB WARD
- LUKE THOMAS SCHEMBRI
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.