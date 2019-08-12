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Here's everyone who is appearing in Grafton court today, August 12
Here's everyone who is appearing in Grafton court today, August 12
Crime

IN COURT: 73 people facing Grafton Court today

Jenna Thompson
by
12th Aug 2019 11:01 AM
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EACH day a number of people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, August 12.

 

  • DANIEL STANLEY SHAW
  • OWEN JAMES GRIFFITHS
  • BROCK THOMAS COLE V ROADS & MARITIME SERVICES (Licence Appeal)
  • JESSE MARK COOK
  • STEVEN JOHN KURZ
  • MATTHEW LEE LAURIE
  • NATHAN WHAN
  • ZARTISHA DAVIS
  • CLAIRE GIBSON
  • LUKE STEVEN MCLACHLAN
  • WILLIAM GEORGE DOUGHERTY
  • CHLOE WILLEMSEN
  • NICHOLAS JOHN RYAN
  • BRADLEY JOHN PETFORD
  • SARAH LOUISE BROWNING
  • JAY PETAGNA
  • RYAN BOBRIGE
  • DARCY CONROY
  • BRETT JASON DONNELLY
  • DANIEL RAYMOND CAVE
  • ADAM LEE CASSIDY
  • DAVID MALCOLM KEENE
  • JORDON TREVOR LAURIE-CHILD
  • STEPHEN ALLAN FULLER
  • MICHAEL COCKS
  • JAMIE MALCOLM NIXON
  • LUKE STEVEN MCLACHLAN
  • CRISTAL LEE MCINTYRE 
  • JASON CHARLES STEPHAN
  • JASON MICHAEL STEWART
  • OMAR BADRA
  • ANALISA MAY ELLIS
  • JESSE PAUL BUTLER GOGGINS
  • KERRY JAMES MARLOW
  • SCOTT PETER NORTON
  • CODY VAN RYUGEN
  • TYSON DEAN STOKER
  • SEAN RAYMOND TOWERS
  • DEAN CHARLES RUTHERFORD
  • MATHEW JAMES WEST
  • JONATHON ANTHONY STEWART
  • JOHN DAVID ROSE
  • MICHAEL ALEXANDER LOOKER
  • BLAKE MITCHELL
  • CARLTON JESS WILLIAMS
  • DYLAN GIOVINE
  • CHRISTIAN GARY ROBERTS
  • GREGORY JOHN REILLY
  • NAKIA BENNY
  • JAMES GRAHAM DAWSON
  • DAVID JOSEPH CHAPMAN
  • AARON RAYMOND GODWIN
  • BIANCA MUNDINE
  • ROY VINCENT SKINNER
  • JAMES NOEL ROOKE
  • LYN MAREE YOUNG
  • SHANE SKINNER
  • NIGEL DUGGAN MEREDITH
  • TYRONE JOHN CARNEY
  • ANDREW SALES
  • ADRIAN GRAHAME
  • ANTHONY ROSS O'CONNOR
  • KENNETH JOHN WOODS
  • CHRISTINE HALL
  • FRANCIS CHARLES WATERMAN
  • ANTHONY JAMES VERMEULEN
  • BRENADAN JOSHUA LAVIS
  • GREGORY JOHN WHEADON
  • DAMIEN BOYD GIBSON
  • ALLAN ROBERT FRY
  • AMBER SANFEAD
  • COHEN JACOB WARD
  • LUKE THOMAS SCHEMBRI

 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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