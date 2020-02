IN COURT: 91 People appearing in Grafton Court today

EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 24:

Aaron WILLIAMS

ADEN GARRY HAYWARD

ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE

AMBER GULL

ANASTASIA MARION FAUNTLEROY

ANN KAMOTO

ANTHONY CHARLES WILLIAMS

ANTHONY JAMES VERMUELEN

ANTHONY SKINNER

BLAKE MITCHELL

BLAKE NEVILLE MITCHELL

BRENDAN LUKE EGGINS

BRENT SLACK

BRETT JASON DONNELLY

BRIDIE SMITH

BROCK THOMAS

CHRISTOPHER RAINBOW

CLAY ANDREW BRIERLEY

COHEN JACOB WARD

CRAIG ROBERT GIBSON

DAMIAN JOHN FISK

DAMIEN LAVIS

DAMIEN WHITE

DAVID ALLAN HOUSE

DAVID ANTHONY LANCASTER

DAVID MALCOLM KEENE

DEBBIE LINDA CARNEY

DOUGLAS WILLIAM CARNEY

FRANK STEPHEN SPOWART

GARY JACK MCGRADY

GEORGE EDWARD LOUSICK

GORDON ALLAN MARSH

GUY EDWARD STRACHAN

HARLAN JAY THORLEY

HARMONY PACEY

HENRY MAYER

IGOR ZELDIS

JACK BROWN

JACK BRYANT

JADE BEDFORD

JAI RAMA WALKER

JAMES THOMAS GIBSON

JAMIE LEE PETERSON

JAMIE WAYNE CROSS

JASON JOHN HUTTON

JOANNA MARIE BELL

JOEL DESMOND MCKENNA

JONATHON SAMUEL GOODGER

KENNETH HENRY RAWSON

KENNETH SNIDER MERCY

KERRY JAMES MARLOWE

KH

LEON MICHAEL TOWNS

LIAM GRAY

LUKE BRIAN CULLEN

MATHEW JAMES WEST

MICHAEL NEIL RANDALL

MICHEAL SULLIVAN

NATHAN JAMES ROBINSON

NATHAN WHAN

PETER GERARD WOLDSETH

RAEANNE RIDDLE

ROBERT WILLIAM VICKERS

ROHAN GRANT

RONALD JOHN RIDGEWAY

ROSE TAYLOR

RR

RYAN ANTHONY THOMAS JOHNSON

RYAN LUKE ALFORD

SADE AMY RENEE MCCOOMBE

SANDRA SHIPLEY

SARAH JOHNSTON

SER-J SKEEN

SHANE VERMEULEN

SHAYNE LESLIE JOHNSON

SONNY SYLVESTER HANCOX

STEVEN WINWOOD-SMITH

SUKHVINDER SINGH

TALEN KENNETH EDWARD HALLAM

TERRY XAVIER WILSON

THOMAS JAMES O'REILLY

THOMAS JAMES SKEEN

TOP TRUX PTY LTD

TROY STANLEY TURVEY

VOLVO GROUP AUSTRALIA PTY LTD

WALLACE FOSTER EYLES

WAYNE LAWTON

WT

ZW

Peter Reed MCLEAN v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)

Zachary Patrick Polsen v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.