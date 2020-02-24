IN COURT: 91 People appearing in Grafton Court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 24:
- Aaron WILLIAMS
- ADEN GARRY HAYWARD
- ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
- AMBER GULL
- ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
- ANN KAMOTO
- ANTHONY CHARLES WILLIAMS
- ANTHONY JAMES VERMUELEN
- ANTHONY SKINNER
- BLAKE MITCHELL
- BLAKE NEVILLE MITCHELL
- BRENDAN LUKE EGGINS
- BRENT SLACK
- BRETT JASON DONNELLY
- BRIDIE SMITH
- BROCK THOMAS
- CHRISTOPHER RAINBOW
- CLAY ANDREW BRIERLEY
- COHEN JACOB WARD
- CRAIG ROBERT GIBSON
- DAMIAN JOHN FISK
- DAMIEN LAVIS
- DAMIEN WHITE
- DAVID ALLAN HOUSE
- DAVID ANTHONY LANCASTER
- DAVID MALCOLM KEENE
- DEBBIE LINDA CARNEY
- DOUGLAS WILLIAM CARNEY
- FRANK STEPHEN SPOWART
- GARY JACK MCGRADY
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GORDON ALLAN MARSH
- GUY EDWARD STRACHAN
- HARLAN JAY THORLEY
- HARMONY PACEY
- HENRY MAYER
- IGOR ZELDIS
- JACK BROWN
- JACK BRYANT
- JADE BEDFORD
- JAI RAMA WALKER
- JAMES THOMAS GIBSON
- JAMIE LEE PETERSON
- JAMIE WAYNE CROSS
- JASON JOHN HUTTON
- JOANNA MARIE BELL
- JOEL DESMOND MCKENNA
- JONATHON SAMUEL GOODGER
- KENNETH HENRY RAWSON
- KENNETH SNIDER MERCY
- KERRY JAMES MARLOWE
- KH
- LEON MICHAEL TOWNS
- LIAM GRAY
- LUKE BRIAN CULLEN
- MATHEW JAMES WEST
- MICHAEL NEIL RANDALL
- MICHEAL SULLIVAN
- NATHAN JAMES ROBINSON
- NATHAN WHAN
- PETER GERARD WOLDSETH
- RAEANNE RIDDLE
- ROBERT WILLIAM VICKERS
- ROHAN GRANT
- RONALD JOHN RIDGEWAY
- ROSE TAYLOR
- RR
- RYAN ANTHONY THOMAS JOHNSON
- RYAN LUKE ALFORD
- SADE AMY RENEE MCCOOMBE
- SANDRA SHIPLEY
- SARAH JOHNSTON
- SER-J SKEEN
- SHANE VERMEULEN
- SHAYNE LESLIE JOHNSON
- SONNY SYLVESTER HANCOX
- STEVEN WINWOOD-SMITH
- SUKHVINDER SINGH
- TALEN KENNETH EDWARD HALLAM
- TERRY XAVIER WILSON
- THOMAS JAMES O'REILLY
- THOMAS JAMES SKEEN
- TOP TRUX PTY LTD
- TROY STANLEY TURVEY
- VOLVO GROUP AUSTRALIA PTY LTD
- WALLACE FOSTER EYLES
- WAYNE LAWTON
- WT
- ZW
- Peter Reed MCLEAN v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
- Zachary Patrick Polsen v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.