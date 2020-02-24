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Crime

IN COURT: 91 People appearing in Grafton Court today

Jenna Thompson
by
24th Feb 2020 8:12 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in court today, February 24:

 
  •  Aaron WILLIAMS
  •  ADEN GARRY HAYWARD
  •  ADRIAN STEPHEN ALDCROFT LYLE
  •  AMBER GULL
  •  ANASTASIA MARION FAUNTLEROY
  •  ANN KAMOTO
  •  ANTHONY CHARLES WILLIAMS
  •  ANTHONY JAMES VERMUELEN
  •  ANTHONY SKINNER
  •  BLAKE MITCHELL
  •  BLAKE NEVILLE MITCHELL
  •  BRENDAN LUKE EGGINS
  •  BRENT SLACK
  •  BRETT JASON DONNELLY
  •  BRIDIE SMITH
  •  BROCK THOMAS
  •  CHRISTOPHER RAINBOW
  •  CLAY ANDREW BRIERLEY
  •  COHEN JACOB WARD
  •  CRAIG ROBERT GIBSON
  •  DAMIAN JOHN FISK
  •  DAMIEN LAVIS
  •  DAMIEN WHITE
  •  DAVID ALLAN HOUSE
  •  DAVID ANTHONY LANCASTER
  •  DAVID MALCOLM KEENE
  •  DEBBIE LINDA CARNEY
  •  DOUGLAS WILLIAM CARNEY
  •  FRANK STEPHEN SPOWART
  •  GARY JACK MCGRADY
  •  GEORGE EDWARD LOUSICK
  •  GORDON ALLAN MARSH
  •  GUY EDWARD STRACHAN
  •  HARLAN JAY THORLEY
  •  HARMONY PACEY
  •  HENRY MAYER
  •  IGOR ZELDIS
  •  JACK BROWN
  •  JACK BRYANT
  •  JADE BEDFORD
  •  JAI RAMA WALKER
  •  JAMES THOMAS GIBSON
  •  JAMIE LEE PETERSON
  •  JAMIE WAYNE CROSS
  •  JASON JOHN HUTTON
  •  JOANNA MARIE BELL
  •  JOEL DESMOND MCKENNA
  •  JONATHON SAMUEL GOODGER
  •  KENNETH HENRY RAWSON
  •  KENNETH SNIDER MERCY
  •  KERRY JAMES MARLOWE
  •  KH
  •  LEON MICHAEL TOWNS
  •  LIAM GRAY
  •  LUKE BRIAN CULLEN
  •  MATHEW JAMES WEST
  •  MICHAEL NEIL RANDALL
  •  MICHEAL SULLIVAN
  •  NATHAN JAMES ROBINSON
  •  NATHAN WHAN
  •  PETER GERARD WOLDSETH
  •  RAEANNE RIDDLE
  •  ROBERT WILLIAM VICKERS
  •  ROHAN GRANT
  •  RONALD JOHN RIDGEWAY
  •  ROSE TAYLOR
  •  RR
  •  RYAN ANTHONY THOMAS JOHNSON
  •  RYAN LUKE ALFORD
  •  SADE AMY RENEE MCCOOMBE
  •  SANDRA SHIPLEY
  •  SARAH JOHNSTON
  •  SER-J SKEEN
  •  SHANE VERMEULEN
  •  SHAYNE LESLIE JOHNSON
  •  SONNY SYLVESTER HANCOX
  •  STEVEN WINWOOD-SMITH
  •  SUKHVINDER SINGH
  •  TALEN KENNETH EDWARD HALLAM
  •  TERRY XAVIER WILSON
  •  THOMAS JAMES O'REILLY
  •  THOMAS JAMES SKEEN
  •  TOP TRUX PTY LTD
  •  TROY STANLEY TURVEY
  •  VOLVO GROUP AUSTRALIA PTY LTD
  •  WALLACE FOSTER EYLES
  •  WAYNE LAWTON
  •  WT
  •  ZW
  • Peter Reed MCLEAN v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
  • Zachary Patrick Polsen v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
 

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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