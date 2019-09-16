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COURT LIST: 35 people appearing in Grafton court

Adam Hourigan
by
16th Sep 2019 11:27 AM
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Here's who is appearing in Grafton Local Court, today, September 16.

AIDEN BARTLETT
Anastasia Gibbins v Roads & Maritime Services
ANDREW JAMES CLARKE
ASHLEY WILSON
BIANCA MUNDINE
BRIAN JAMES DUNN
Charles Arthur Husking v Roads & Maritime Services (Licence Appeals)
CHARLIE GARDOLL
CLINTON DRAKE
CLIVE CUTMORE
DALE JEREL RIXON
DEBBIE LINDA CARNEY
FELICITY CLAYTON
FELICITY LOUISE CLAYTON
GARY JACK MCGRADY
JACK CHARLES BOYLE
JACQUES LEE SEARS
JAMES JOSEPH LAFFERTY
JAMIE WAYNE CROSS
JOSE LUIS MARTINEZ
KIRA LOUISE PLATER
KYLIE-ANNE MARGARET VEREY
MATTHEW FERNANDO
MICHAEL JOHN FISHER
NATHAN WHAN
OMAR MOHAMED AHMED AHMED ELASHWAH
PETER KEITH HILLERY
REBECCA LEE FLANDERS
RODNEY DAVID LAUCHLAN
TALEN KENNETH EDWARD HALLAM
TRUDY MONIQUE CLYDESDALE
WILLIAM GEORGE DOUGHERTY
ZAC ANGUS DUROUX
ZAC SKINNER
ZAK MCKINNON   Individuals innocent until proven guilty.
Grafton Daily Examiner

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