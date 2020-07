Daily Catch-up: July 31, 2020

WEATHER

GRAFTON: 8-21

YAMBA: 12-20

MACLEAN: 9-20

COPMANHURST: 7-21

WOOLI: 12-19

BARYULGIL: 8-22

FUNERAL NOTICES

Lawrence Bruce McKenzie

David Bryan Thomas

Dororthy Miller

ON THIS DAY

1865 Queensland's first railway line opens.

1900 Western Australia votes to join the Commonwealth of Australia.

1902 96 men and boys are killed in Australia's worst industrial accident at Mount Kembla colliery.

1942 The town of Mossman in far north Queensland is bombed by the Japanese.

PUZZLES & HOROSCOPES

Click here to play today's puzzles

Click here to read your horoscope

LOTTO

Powerball Draw: 1263 (Thurs, July 30)

Winning numbers: 24, 3, 30, 19, 27, 9, 35

P'ball: 1

Division 1: $20,000,000.00

Division 2: $168,287.25

Division 3: $4,407.50

Division 4: $431.15

Division 5: $161.55

Division 6: $73.50

Division 7: $39.45

Division 8: $18.50

Division 9: $11.30

IN CASE YOU MISSED IT

FUEL PRICES FOR TODAY

Puma Energy Maclean

Unleaded: 111.9

Diesel: 115.9

Whiporie General Store

Unleaded: 115.0

Diesel: 123.0

United Petroleum Grafton South

E10: 113.9

Unleaded: 115.9

Diesel: 119.9

GASL Ulmarra

Unleaded: 115.9

Diesel: 119.9

Independent Tucabia

Unleaded: 115.9

Diesel: 123.9

United Petroleum Mullaway

E10: 113.9

Unleaded: 115.9

Diesel: 125.9

United Petroleum Woolgoolga

E10: 113.9

Unleaded: 115.9

Diesel: 125.9

United Grafton

E10: 114.7

Unleaded: 116.7

Diesel: 121.7

Caltex Woolworths Grafton

E10: 114.9

Unleaded: 116.9

Prem Diesel: 122.9

Coles Express Grafton

Unleaded: 116.9

Diesel: 122.9

BP South Grafton

E10: 114.9

Unleaded: 116.9

Diesel: 122.9

Prem Diesel: 124.9

Caltex South Grafton

E10: 115.9

Unleaded: 116.9

Diesel: 123.9

Prem Diesel: 126.9

Caltex Grafton

Unleaded: 116.9

Diesel: 120.9

BP Junction Hill

Unleaded: 116.9

Diesel: 122.9

Independent Ulmarra

Unleaded: 116.9

Diesel: 122.9

BP Coutts Crossing

Unleaded: 116.9

Diesel: 126.9

Coles Express Halfway Creek

E10: 115.9

Unleaded: 116.9

Diesel: 122.9

Independent Yamba

Unleaded: 116.9

Diesel: 126.9

Independent Maclean

Unleaded: 117.5

Diesel: 119.0

Independent Liberty South Grafton

Unleaded: 117.7

Diesel: 122.9

BP South Grafton (Skinner St)

Unleaded: 117.9

Diesel: 122.9

Prem Diesel: 124.9

Shell Tyndale

Unleaded: 117.9

Diesel: 121.9

BP Maclean

Unleaded: 117.9

Prem Diesel: 122.9

Townsend General Store

Unleaded: 117.9

Diesel: 125.9

Shell Yamba

E10: 114.9

Unleaded: 117.9

Diesel: 126.9

Caltex Yamba

Unleaded: 117.9

Prem Diesel: 129.9

BP Yamba - The Bait Place

Unleaded: 117.9

Prem Diesel: 126.9

Independent Sapphire Beach

Unleaded: 117.9

Diesel: 122.9

Blue Dolphin Service Station Yamba

Unleaded: 118.9

Diesel: 126.9

Independent Wooli

Unleaded: 119.9

Diesel: 134.9

Independent Glenreagh

Unleaded: 119.9

Diesel: 129.9

Caltex Iluka

Unleaded: 119.9

Diesel: 126.9

Independent Coramba

Unleaded: 119.9

Prem Diesel: 129.9

Caltex Woolworths Park Beach Plaza

E10: 118.9

Unleaded: 119.9

Prem Diesel: 126.9

Coles Express Coffs Harbour

E10: 118.9

Unleaded: 119.9

Diesel: 126.9

Independent Minnie Water

Unleaded: 120.5

Diesel: 124.3

Lawrence General \u0026 Liquor Store

Unleaded: 120.9

Diesel: 129.9

BP Woolgoolga

Unleaded: 122.5

Prem Diesel: 132.5

Independent Nana Glen

Unleaded: 124.9

Diesel: 131.9

Mann River Caravan Park

Unleaded: 126.9

Diesel: 129.9