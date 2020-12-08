Everybody appearing in Grafton district court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Clarence Valley local court today for criminal matters:
- BRIAN THOMAS REYNOLDS
- BRITTANY ELLANE SKINNER
- DOUGLAS HOSKINS
- DOUGLAS MICHEAL SKINNER
- DYLAN MICHAEL STONE
- DYLAN SWIFT
- ELANOER JANE RAYNAUD
- FRANK PARESE
- JACE KELLY
- JAKE MILLS
- JAKE STEWART HARVEY
- JAMES KEVIN COOK
- JAMES MURRAY RUTHERFORD
- JAY GORDON SMITH
- JAY PETAGNA
- JOANNE LEE DENNY
- JOSEPH DAVID CHERRY
- JOSHUA EVAN POWELL
- KYLE ADAM TOMLINSON
- LYNIV GRACE GORDON
- MATTHEW DAVID SOMERVILLE
- MATTHEW GEORGE YAGER
- MICHAEL ALEXANDER LOOKER
- MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
- NOEL JAMES LOVELOCK
- PAUL GERARD ANTHONY MCGUREN
- PETER CHRISTOPHER COLE
- PETER COLIN ROWLESON
- PETER MUNDAY
- STAR-LEE TANIKO PARAIRE KOMENE
- TAMMIE ANNICE WHATLEY
- TANYA GAY COLLINS
- TENIKA MARY DARCY
- THOMAS JAMES SKEEN
- TIMOTHY WAYNE KEYS
- TROY RAYMOND DUFFIN
- WADE ADAMS-SULLIVAN
- WILLIAM MICHAEL MORRISSEY
- Detective Senior Constable Geoffrey Dean v Peter Christopher Cole
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.