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Crime

Everybody appearing in Grafton district court today

Jenna Thompson
by
8th Dec 2020 7:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.    

Here is a list of everyone who is appearing in Clarence Valley local court today for criminal matters:   

 

  •  BRIAN THOMAS REYNOLDS
  •  BRITTANY ELLANE SKINNER
  •  DOUGLAS HOSKINS
  •  DOUGLAS MICHEAL SKINNER
  •  DYLAN MICHAEL STONE
  •  DYLAN SWIFT
  •  ELANOER JANE RAYNAUD
  •  FRANK PARESE
  •  JACE KELLY
  •  JAKE MILLS
  •  JAKE STEWART HARVEY
  •  JAMES KEVIN COOK
  •  JAMES MURRAY RUTHERFORD
  •  JAY GORDON SMITH
  •  JAY PETAGNA
  •  JOANNE LEE DENNY
  •  JOSEPH DAVID CHERRY
  •  JOSHUA EVAN POWELL
  •  KYLE ADAM TOMLINSON
  •  LYNIV GRACE GORDON
  •  MATTHEW DAVID SOMERVILLE
  •  MATTHEW GEORGE YAGER
  •  MICHAEL ALEXANDER LOOKER
  •  MOHAMED ZAKI ABDUL-MAJID
  •  NOEL JAMES LOVELOCK
  •  PAUL GERARD ANTHONY MCGUREN
  •  PETER CHRISTOPHER COLE
  •  PETER COLIN ROWLESON
  •  PETER MUNDAY
  •  STAR-LEE TANIKO PARAIRE KOMENE
  •  TAMMIE ANNICE WHATLEY
  •  TANYA GAY COLLINS
  •  TENIKA MARY DARCY
  •  THOMAS JAMES SKEEN
  •  TIMOTHY WAYNE KEYS
  •  TROY RAYMOND DUFFIN
  •  WADE ADAMS-SULLIVAN
  •  WILLIAM MICHAEL MORRISSEY
  • Detective Senior Constable Geoffrey Dean v Peter Christopher Cole

   

Information sourced from the publicly accessible documents.         

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

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Grafton Daily Examiner

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