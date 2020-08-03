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Crime

IN COURT: 53 people appearing in Grafton court today

Bill North
, bill.north@dailyexaminer.com.au
3rd Aug 2020 12:00 AM
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EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.

Here is a list of everyone who is appearing in Grafton local court today, July 31.

  • AARON LESLIE BOYD TORRENS
  • ADAM LEE CASSIDY
  • ADRIAN JOHN CLARK
  • ALICE FRIDAY OCONNOR
  • AMBER GULL
  • ANDREW GRAHAM MCNAB
  • ANDREW JOHN ROSE
  • BEAU ROBBINS
  • BEN HEATH BURSLE
  • BRENDON DENNIS COOK
  • CASSANDRA SKINNER
  • CHRISTIAN GARY ROBERTS
  • COURTNEY WALKER
  • DALE JEREL RIXON
  • DARRYL WILLS
  • DYLAN MICHAEL STONE
  • EDWARD LEONARD KURZ
  • ELOISE DESLEY WALKER
  • ETHAN MEYER-CREIGHTON
  • GEORGE EDWARD LOUSICK
  • GRANT NATHAN BURNS
  • JACK BROWN
  • JACOB ARTHUR DOLAR
  • JANA WETERE SCHULZ
  • JASON GEORGE SHEEHY
  • JASON PFEIFFER
  • JED DAVIS
  • JEFF JOHANNES DEJONG
  • JESSICA JANE NEWSTEAD
  • JOHN DAVID ROSE
  • JORDAN MUDDLE
  • KEELAN GARDOLL
  • LIAM CLAYTON TURNER
  • LUKE ANGUS JOHN BUTLER
  • MALACHI RYAN LYNCH
  • MATTHEW SHAUN DALEY
  • MAX MICHAEL USHER
  • NICHOLAS JOHN RYAN
  • NICK LAURIE
  • RAYMOND NEWELL
  • RICHARD J ATKINSON
  • ROBERT JAMES NEWBY
  • SAMUEL HOLLINGWORTH
  • SARAH JOHNSTON
  • SOZOS JOHN SENTAS
  • TARMIKA RAYKEL WOODS
  • TRAE PREDO-VENZ
  • TROY MICHAEL MCILVEEN
  • TROY STANLEY TURVEY
  • TULSI WALKER
  • TYNAN JOHN KING
  • VANESSA ARCHER
  • WILLIAM FINLAY MAHER

Information sourced from the publicly accessible documents.

These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.

clarence crime grafton court
Grafton Daily Examiner

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