IN COURT: 53 people appearing in Grafton court today
EACH day several people appear in Clarence Valley courts on a range of different charges.
Here is a list of everyone who is appearing in Grafton local court today, July 31.
- AARON LESLIE BOYD TORRENS
- ADAM LEE CASSIDY
- ADRIAN JOHN CLARK
- ALICE FRIDAY OCONNOR
- AMBER GULL
- ANDREW GRAHAM MCNAB
- ANDREW JOHN ROSE
- BEAU ROBBINS
- BEN HEATH BURSLE
- BRENDON DENNIS COOK
- CASSANDRA SKINNER
- CHRISTIAN GARY ROBERTS
- COURTNEY WALKER
- DALE JEREL RIXON
- DARRYL WILLS
- DYLAN MICHAEL STONE
- EDWARD LEONARD KURZ
- ELOISE DESLEY WALKER
- ETHAN MEYER-CREIGHTON
- GEORGE EDWARD LOUSICK
- GRANT NATHAN BURNS
- JACK BROWN
- JACOB ARTHUR DOLAR
- JANA WETERE SCHULZ
- JASON GEORGE SHEEHY
- JASON PFEIFFER
- JED DAVIS
- JEFF JOHANNES DEJONG
- JESSICA JANE NEWSTEAD
- JOHN DAVID ROSE
- JORDAN MUDDLE
- KEELAN GARDOLL
- LIAM CLAYTON TURNER
- LUKE ANGUS JOHN BUTLER
- MALACHI RYAN LYNCH
- MATTHEW SHAUN DALEY
- MAX MICHAEL USHER
- NICHOLAS JOHN RYAN
- NICK LAURIE
- RAYMOND NEWELL
- RICHARD J ATKINSON
- ROBERT JAMES NEWBY
- SAMUEL HOLLINGWORTH
- SARAH JOHNSTON
- SOZOS JOHN SENTAS
- TARMIKA RAYKEL WOODS
- TRAE PREDO-VENZ
- TROY MICHAEL MCILVEEN
- TROY STANLEY TURVEY
- TULSI WALKER
- TYNAN JOHN KING
- VANESSA ARCHER
- WILLIAM FINLAY MAHER
Information sourced from the publicly accessible documents.
These individuals listed are presumed innocent until proven guilty.