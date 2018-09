Would you eat a 150-cheese pizza?

Pizza man Johnny di Francesco at 400 Gradi is making the world's cheesiest pizza for World Cheese Day. Johnny eats some of his pizza. Picture : Ian Currie

Pizza man Johnny di Francesco at 400 Gradi is making the world's cheesiest pizza for World Cheese Day. Johnny eats some of his pizza. Picture : Ian Currie

MELBOURNE'S Mr Pizza Johnny Di Franceso is ready to melt pizza-lovers' hearts.

Not one to string along his fans, the 400 Gradi founder will serve up a cool creation featuring gorgonzola and grana Padano, goat cheddar and buffalo blue.

Tomorrow to celebrate National Cheese Pizza day, the renowned pizzaiolo will serve up those cheeses and a hundred more on a record-breaking 150-cheese pizza.

Having created a take on the Teenage Mutant Ninja Turtles 99-cheese pizza in 2014, since then pizza makers around the globe have turned up the cheese, with the current world record being a 111-cheese pizza.

Now Di Francesco is set to cream the competition with his 150-cheese creation.

Johnny di Francesco and Mario, 7 with the world’s cheesiest pizza. Picture: Ian Currie

When grilled on what it tastes like, Di Francesco said the pizza was a cheesy delight that would hit the spot for any cheese lover.

"Getting 150 cheeses was a challenge but we did it. If I could have found more I would've definitely worked out a way to add more," he said.

The 150-cheese pizza is available for $25 at 400 Gradi restaurants from Wed until Sun.

Here's what cheeses will be in the pizza:

AGOUR OSSAU IRATY 12 MONTH

ALBA RICOTTA

AMBROSI GRANA PADANO 18 MONTH

APHRODITE FETA B/AGED

ARTEMIS KEFALOTYRI

ASIAGO PRESSATA

BERRYS CRK RIVERINE BLUE

BERRYS CREEK MOSS BLUE

BERRYS CREEK TARWIN BLUE

W/STUDD BRILLAT SAVARIN

SNOW WHITE GOAT CHEDDAR

CASA MADAIO CANESTRATO

CASA MADAIO IL CINERINO

CASA MADAIO PAGLIERINO

CHABERT EMMENTAL SAVOIE

NYD COOLEA

NYD CORNISH KERN

CROPWELL BISHOP SHROPSHIRE

CHEVREFEUILLE CROTTIN

C/GROVE LAMB CHOPPER

C/GROVE MIDNIGHT MOON

BERTHAUT EPOISSES AOP

K/SWISS FIRST KONIG KUH

ST MAMET CANTAL AOP

CRAVERO PARM REGGIANO 24M

HAXAIRE MUNSTER PETIT

HEIDI TILSIT

IL FORT CACIO DI BOSCO

IL FORT PEC. TOSCANO DOP

JACQUIN PYRAMIDE DE CHAB.

JEAN FAUP CHEVRE

FROMAGER DES CLARINES

PERRIN SECRET DE SCEY

PERRIN ST VERNIER

KEFALOGRAVIERA

LARTISAN FERMIER PORTION

LARTISAN FROMAGE BLANC

LARTISAN MOUNTAIN MAN

LARTISAN PETITE ROUGE

LARTISAN TOME FRAICHE

LA PERAL BLUE CHEESE

GERMAIN LANGRES PLATEAU

LARRIKINS BOCCONCINI

LE CONQUERANT PONT LEVEQ

LE CONQUERANT CAMEMBERT

LE DAUPHIN DOUBLE CREME

LE DAUPHIN SOUMAINTRAIN

SECRET DE LYS

MONTEREY JACK JALAPENO

MONTEREY JACK PLAIN

W/STUDD COMTE LA COURONNE

MAURI GORGONZOLA DOLCE

MAURI GORGONZOLA PICCANTE

MAURI FONTINA

MEREDITH CHEVRE

MEREDITH CURD GOAT

MEREDITH FETA MARINATED

MILAWA BLUE

MILAWA KING RVR GOLD RND

MIMOLETTE AGED LOSFELD

OCCELLI TESTUN DI BAROLO

ONETIK BLEU DES BASQUE

ONETIK BLEUETTE

ONETIK CHABRIN

ONETIK CHEBRIS

ONETIK OSSAU IRATY 6MTH

PAPILLON ROQUEFORT AOP

PAVE DAFFINOIS

PECORINO ROMANO DOP

PERENZ FORMAJO CIOCK

PERENZ MILLEFOGLIE

PERENZ MONTASIO 15MTH

PERENZ UBRIACO DI CAPRAL

VALPAD. PROVO. PICC. DOP

PYENGANA MATURE CHEDDAR

MERCO MAHON CURADO 6MTH

MERCO IBERICO

MERCO MANCHEGO 6MTH

MERCO MURCIA AL VINO

MERCO VALDEON

QUICKES DEVONSHIRE RED

QUICKES SMOKED CHEDDAR

RICOTTA SALATA

ROUZAIRE COULOMMIERS

ROUZAIRE FOUGERUS

ST AGUR BLUE PORTION

SCHULZ QUARK ORGANIC

S&B CHEVROT

S&B MOTHAIS SUR FEUILLE

SHAW RVR ANNIE BAX

SHAW RVR BUFFALINO

SHAW RVR BUFFETA

SHAW RVR BUFFALINO SMK

SWISS GRUYERE

K/SWISS NUFENEN

K/SWISS BLUMENKASE

TATURA CREAM CHEESE

T/AMORE SCAMORZA SMOKED

T/AMORE SCAMORZA BIANCA

CHABERT BEAUFORT ALPAGE

CAPITOUL CAPRINELLE CHEVRE

UPLANDS PLEASANT RIDGE

VACHERIN LE DUC

NYD WENSLEYDALE

W/STUDD STILTON

W/SIDE CHARLESTON TINY

WBYE TRUFFLE TRIPLE BRIE

YVD WHITE SAVOURINE LOG

YVD BLACK SAV PYRAMID

YVD FROMAGE FRAIS COW

YVD LE JACK

YVD YERING

YVD PERSIAN FETTA JAR

HEIDI RACLETTE

T/AMORE SQUACARONE

T/AMORE STRACCIATELLA

MILAWA CAMEMBERT GOAT

MERCO SAN SIMON SMOKED

MAURI FORMAGGELLA CAPRA

CABOT CHEDDAR CLOTHBOUND

W/SIDE GOAT HOT TIN ROOF

JACQUIN ROND DU CHER

CASHEL BLUE

CROZIER BLUE

GARROTXA

PECORINO TOSCANO

PECORINO ROMANO

PEC NOREDEPIENZO,

GORGONZOLA - PRICANTE

GORGONZOLA DOLCE

PROVOLA CHEESE

SOVRANO DI BUFALA

GRANA PADANO

PARMIGIANA

FIORDILATTE

BUFALA

RASPADURA

TOMA

PECORINO SICILIANO

PECORINO EMILIA

GOAT CHEESE ITALIANO SARDEGNA

GOAT CHEESE SPAGNA

STRAVEVCCHIO FRIULI ( COWS MILK 30 MONTHS OLD )

CACIORICOTTA

PRIMO SALE

STRACCHINO

SMOKED BUFALA

BUFFOLA RICOTTA

ST ANGEL TRIPLE CRM BLUE

TALEGGIO