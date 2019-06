Revealed: Every NRL rep round squad

Every squad for the NRL's representative round have been announced ahead of a blockbuster weekend of action.

See the squads below.

SATURDAY

3:40pm Fiji v Papua New Guinea (Women's)

5:40pm Fiji v Lebanon

7:55pm Samoa v Papua New Guinea

SUNDAY

3.40PM: New Zealand v Tonga

7.50PM: NSW v Queensland

Dale Finucane makes his Origin debut. Picture: Hamish Blair

NSW TEAM

1. James Tedesco, 2. Blake Ferguson, 3. Tom Trbojevic, 4. Jack Wighton, 5. Josh Addo-Carr, 6. James Maloney, 7. Nathan Cleary, 8. Daniel Saifiti, 9. Damien Cook, 10. Paul Vaughan, 11. Boyd Cordner (c), 12. Tyson Frizell, 13. Jake Trbojevic

Interchange: 14. Dale Finucane, 15. Tariq Sims, 16. Cameron Murray, 17. Wade Graham

QUEENSLAND TEAM

1. Kalyn Ponga, 2. Corey Oates, 3. Michael Morgan, 4. Will Chambers, 5. Dane Gagai, 6. Cameron Munster, 7. Daly Cherry-Evans (c), 8. Dylan Napa, 9. Ben Hunt, 10. Josh Papalii, 11. Felise Kaufusi, 12. Matt Gillett, 13. Josh McGuire.

Interchange: Moses Mbye, Tim Glasby, David Fifita, Jarrod Wallace

18th man: Christian Welch

Anthony Milford will captain Samoa. Picture: Michael Steele

TOA SAMOA

Anthony Milford © Brisbane Broncos

Josh Aloiai Wests Tigers

Fa'amanu Brown Canterbury-Bankstown Bulldogs

Michael Chee Kam Wests Tigers

Herman Ese'ese Newcastle Knights

Raymond Faitala-Mariner Canterbury-Bankstown Bulldogs

James Gavet Newcastle Knights

Hymel Hunt Newcastle Knights

Jamayne Isaako Brisbane Broncos

Mason Lino Newcastle Knights

Jarome Luai Penrith Panthers

David Nofoaluma Wests Tigers

Junior Paulo Parramatta Eels

Marion Seve Melbourne Storm

Jaydn Su'A Brisbane Broncos

Jorge Taufua Manly Warringah Sea Eagles

Martin Taupau Manly Warringah Sea Eagles

Chanel Harris-Tavita New Zealand Warriors

Coach: Matt Parish

Rhyse Martin is on deck for PNG. Picture: Bradley Kanaris

PAPUA NEW GUINEA KUMULS

Edene Gabbie Wynnum Manly

Edwin Epape Wynnum Manly

Enock Maki PNG Hunter

James Segeyaro Brisbane Broncos

Junior Rau PNG Hunters

Justin Olam Melbourne Storm

Kurt Baptiste North Queensland Cowboys

Kyle Laybutt North Queensland Cowboys

Lachlan Lam Sydney Roosters

Luke Page Burleigh Bears

Moses Meninga PNG Hunters

Nixon Putt Norths Devils

Rhadley Brawa Wynnum Manly

Rhyse Martin Canterbury Bankstown Bulldogs

Stanton Albert PNG Hunters

Terry Wapi PNG Hunters

Xavier Coates Brisbane Broncos

Zev John Melbourne Storm

Coach: Michael Marum

FIJI BATI

Marcelo Montoya Canterbury-Bankstown Bulldogs

Suliasi Vunivalu Melbourne Storm

Isaac Lumelume Cronulla Sharks

Mikaele Ravalawa St George Illawarra Dragons

Maika Sivo Parramatta Eels

Siti Moceidreke Sunshine Coast Falcons

Brandon Wakeham Canterbury-Bankstown Bulldogs

Tui Kamikamica Melbourne Storm

Joe Lovodua St George Illawarra Dragons

Junior Roqica Central Newcastle Butcher Boys

Viliame Kikau Penrith Panthers

Ta'ane Milne Auckland Warriors

Jason Bukuya Cronulla Sutherland Sharks

D'Rhys Miller Wentworthville Magpies

Salesi Fainga Parramatta Eels

Korbin Sims St George Illawarra Dragons

Penioni Tagituimua Nadera Panthers

Ratu Nanovo Penrith Panthers

Coach: Brandon Costin

Robbie Farah is the star attraction for Lebanon. Picture: Dan Himbrechts

LEBANON CEDARS

Jalal Bazzaz (St George Illawarra)

Toufic El Hajj (American University of Beirut)

Ahmad Ellaz (Cabramatta)

Elie El-Zakhem (Canterbury Bankstown Bulldogs)

Robbie Farah (Wests Tigers)

Amer Ghazzaoui (Sydney Roosters)

Kayne Kalache (Canterbury Bankstown Bulldogs)

Nick Kassis (Wentworthville)

Jacob Kiraz (North Queensland Cowboys)

Anthony Layoun (Mounties)

Michael Lichaa (Canterbury Bankstown Bulldogs)

Allan Lockwood (Burleigh Bears)

Bilal Maarbani (Wests Tigers)

Tim Mannah (Parramatta Eels)

Josh Mansour (Penrith Panthers)

Abbas Miskie (Manly Warringah Sea Eagles)

Reece Robinson (Queanbeyan)

James Roumanos (Canterbury Bankstown Bulldogs)

Khaled Tamer

Coach: Rick Stone

PNG ORCHIDS

Amelia Kuk Brisbane, Australia

Joan Kuman Southern, PNG

Catherine Anjo Southern, PNG

Lancy Laki Southern, PNG

Jacobeth Wake Northern, PNG

Jenni Sue Hoepper Townsville, Australia

Lila Malabag Southern, PNG

Elsie Albert NGI, PNG

Aileen Soni Southern, PNG

Winnie Stevens Southern, PNG

Shirley Jerry Highlands, PNG

Gloria Kaupa Southern, PNG

Carol Humeu Southern, PNG

Rosetta Kapo Southern, PNG

Vero Waula Southern, PNG

Lekiellia Brown Sydney, Australia

Alvina Hetra Southern, PNG

Samantha Kuman Southern, PNG

Heather Ario Southern, PNG

Coach: Nigel Hukula

Viliame Kikau will play for Fiji. Picture: Zak Simmonds

FIJI BULIKULA

Timaima Ravisa

Roela Radiniyavuni

Patricia Raikadroka

Tanika Marshall

Limaina Wai

Teaghan Hartigan

Sere Naitokatoka

Canecia Sims

Ateca Leiyamo

Analei Netzler

Talei Holmes

Josephine Maejiirs

Jiowana Sauto

Vilisi Vakaloloma

Losena Qiolevu

Merewairita Nai

Asena Rokomarama

Eloise Vunakece

Coach: Adrian Vowles

Shaun Johnson is available for the Kiwis. Picture: Mark Kolbe

NEW ZEALAND

Leeson Ah Mau (Warriors)

Nelson Asofa-Solomona (Storm)

Jesse Bromwich (Storm)

Kenneath Bromwich (Storm)

James Fisher-Harris (Panthers)

Kieran Foran (Bulldogs)

Jahrome Hughes (Storm)

Shaun Johnson (Sharks)

Isaac Liu (Roosters)

Joseph Manu (Roosters)

Benji Marshall (Wests Tigers)

Esan Marsters (Wests Tigers)

Ken Maumalo (Warriors)

Briton Nikora (Sharks)

Brandon Smith (Storm)

Zane Tetevano (Roosters)

Roger Tuivasa-Sheck (Warriors)

Jared Waerea-Hargreaves (Roosters)

Dallin Watene-Zelezniak (Bulldogs)

TONGA

John Asiata (North Queensland Cowboys)

Manase Fainu (Manly Sea Eagles)

Andrew Fifita (Cronulla Sharks)

Addin Fonua-Blake (Manly Sea Eagles)

Moeaki Fotuaika (Gold Coast Titans)

David Fusi'tua (New Zealand Warriors)

Siliva Havili (Canberra Raiders)

Will Hopoate (Canterbury Bulldogs)

Michael Jennings (Parramatta Eels)

Robert Jennings (Wests Tigers)

Solomone Kata (New Zealand Warriors)

Sione Katoa (Penrith Panthers)

Tuimoala Lolohea (Leeds Rhinos)

Manu Ma'u (Parramatta Eels)

Tevita Pangai jnr (Brisbane Broncos)

Kotoni Staggs (Brisbane Broncos)

Tevita Tatola (South Sydney Rabbitohs)

Siosiua Taukeiaho (Sydney Roosters)

Jason Taumalolo (North Queensland Cowboys)

Peni Terepo (Parramatta Eels)

Daniel Tupou (Sydney Roosters)

Sitili Tupouniua (Sydney Roosters)