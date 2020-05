THE DEADLY EXAMINER: Welcome to Country

Bundjalung Welcome

Jingiwalah Bundjalung Jugun, Ngali na Jugun Ngali Garima mala Jugun Wana janjma mala gunu gala Jugun Ngali wana janja mala Jugun Ngali na mala Jugun

English:

Welcome to Bundjalung Country We belong this Country We look after this Country Don't do wrong around here this Country We don't harm this Country here We belong to it this Country Bundjalung Elders

Yaegl Welcome

Ginagay ngiyaa Yaegl-bari Adyi Yaegl wadyarr Nyungay dahruya Yagida angwirrigu Ngiyaa dalgay Yagida Dyarri dyaarang Ngiyaa dyarri Gaarhiwaygu ganggaa Gangaagirr Nyungay darhuyay.

English: Welcome we are Yaegl mob This here Yaegl country You all do good In Yaegl we all talk/speak In Yeagl we sing Farewell now We are going now You all come back Sooner than later Do well..! David Prosser and the Yaegl Language Group Class

Gumbaynggirr Welcome

Giinagay ngujawiny Darruyay yilaaming Gumbaynggida jagunda Ngarraanga jalumgala giirrwaa yaam wajaada Garla - ngarraanga Gumbaynggirr girrwaa, Yanggidam Wajaarr - gundi yilaa Yaamandi ngiyaa ngayinggi, ngarraangiyay, warrgambi Yidaagay Gumbaynggirr girrwaadu ngurra-ngurraay wumaaga mindalay Gumbaynggirr-gundi guunu-waarluny wagin darriyay Gunbaynggirr miingi, muya wajaada, bindarrayja, gaagala yidaagay.

English: Hello you mob Welcome to Gumbaynggirr homeland Hear the Ancestors of this place We respect the Gumbaynggirr mob, they belong to this land Here where we live, learn and work Always the Gumbaynggirr mob share wisdom Gumbaynggirr culture is amazing Gumbaynggirr heart, breath in the land, the river, the ocean, always. Kaleesha Morris

Stories from The Deadly Examiner 2020 edition